‘bhucha’ rizere nyama yembwa

— ‘Imwe ndinoendesa kwatezvara’

Nyaradzo Bakari naCodelia Mondela —

NYAYA yekuda usavi hune mutengo wakaderera inonzi yasiya vamwe vagari vekuBulawayo vave kungosvipa mate nekusemeswa mushure mekunge vazoziva kuti vagara vachipedza nhomba yenyama nekutengeserwa nyama yembwa – vasingazive.

Vanhu vakazozviziva svondo rapera mushure mekunge mumwe murume weko awanikwa aine makutukutu enyama yembwa “mubhucha” rake remukoto — nyoro nechimukuyu — iyo yaanotengesa nemutengo wakareruka, imwe achinopa madzitezvara ake vari kuNkayi.

Murume uyu, uyo asina pekugara pakati tsvetere, anonzi ane tsika yekuvhiya imbwa dzinenge dzauraiwa nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvipfuyo, reSociety for the Prevention of Cruelity to Animals (SPCA), nyama yacho oitengesera kuvamwe vagari vemuguta iri.

Sangano reSPCA rinouraya dzimwe imbwa dzinenge dzisisina utano hwakanaka kana kuti dzisingachakodzere kuti dzirarame.

Murume anongozivikanwa saNdebele uyu anonzi anotora dzimwe dzembwa dzinenge dzafa dzoga idzo dzaanoviya, nyama yacho achitengesa nemutengo wakaderera kuvanhu vanenge vasingazvizive.

Ndebele anoti basa rekutengesa nyama yembwa iyi ndizvo zvinomuraramisa.

Svondo rapera vashandi vekuchikamu chinoona nezveutano mukanzuru yeBulawayo vakasvika pabhucha raNdebele pedyo nemuzinda weNational Railways of Zimbabwe Steam Shed apo wakawana paine 100kgs dzenyama yembwa – nyoro neyakaomeswa.

Ndebele anoti akatanga kutengesa nyama iyi kutanga kwegore rino uye vazhinji vevanoitenga vanobva kuSizinda nekuMpopoma.

Anoti panotova nevanhu vanohodha nyama iyi kwaari vachinoitengesa uye havamubvunze kuti inyama yemhuka rudzii.

“Bhizimusi rekutengesa nyama yembwa ndiro riri kundipa mari yekurarama, imwe yenyama iyi ndinoiendesa kwatezvara vangu kuNkayi,” anodaro.

Anoti iye anodyawo nyama iyi nekuti haaone chakaipa pairi.

“Ini ndinodyawo nyama iyi nekuti handioni chakaipa pairi — futi tiri munguva yekuoma kwezvinhu.

“Vamwe vanhu vanondipa hukwana ini ndichivapa nyama iyoyi. Kana huku dzangu dzandinochengeta dzinorarama nekudya zvemukati zvandinobvisa paimbwa,” anodaro Ndebele.

Ndebele anochengeta huku panzvimbo yaanogara.

Mumwe murume anoshanda paNRZ Steam Shed anotsinhira nezvekutorwa kwenyama yembwa yaitengeswa naNdebele neveSPCA vakabatana nevekanzuru yeBulawayo.

“Murume uyu ari kuruka mari nekutengesa nyama yembwa uye makasitoma ari kuuya nehuwandu hwawo, vamwe vachitohodha. Ndebele aimbova murairidzi asi handizive kuti akazorasikirwa nebasa rake sei,” anodaro mumwe murume asina kuda kudurwa nezita rake.

Nyanzvi inoona nezvezvipfuyo kuSPCA, VaDumisani Sibanda, vanoti Ndebele anogona kunge ari murwere wepfungwa nekuda kwezvaari kuita.

“Handifunge kuti pfungwa dzake dzakati kwesere, nekuti izvi hazviitwe nemunhu akakwana,” vanodaro VaSibanda.

Vanoenderera mberi: “Chandingangotaura ndechekuti kune nzvimbo iyo yakacherwa gomba nekanzuru umo munorasirwa imbwa dzinenge dzafa, saka tine fungidziro yekuti murume uyu ari kufukunura gomba iri achitora imbwa, odzivhiya achitengesa nyama yacho.”

Mutauriri wemapurisa kuBulawayo, Inspector Precious Simango, havana kubatika kuti vapewo divi ravo panyaya iyi.

Asi mumwe chiremba, uyo asina kuda kudurwa nezita anoti: “Nyama yembwa itori nani pane dzimwe nyama nekuti haina mafuta akawanda ayo anokonzera zvirwere. Vanhu vemunyika muno vanogona kuramba nyama yembwa, asi kune dzimwe nyika itori chikafu chemhando yepamusoro.”—The Chronicle