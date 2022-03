1,5m vasungirwa kutyora mitemo yeCovid-19

Sukulwenkosi Dube-Matutu

MAPURISA asunga vanhu vanodarika 1,5 miriyoni munyika yose nemhosva yekutyora mitemo ine chekuita nekudzivirira chirwere cheCovid-19 kubvira pakatanga chirongwa chelockdown munaKurume 2020.

Mutungamiriri wenyika, President Mnangagwa, vakazivisa nezvelockdown yekutanga munaKurume 2020, masvondo matatu denda iri rakatanga.

Chirongwa chelockdown ichi chiri kuitwa nguva nenguva kubvira muna2020 senzira yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19.

Kune vamwe vanhu vasiri kutevedza mitemo yekudzivirira kupararira kwedenda iri.

Mutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyathi, vanoti kusvika pari zvino vanhu vanodarika 1,5 miriyoni vasungwa nemhosva yekutyora mitemo yekurwisa Covid-19 kubvira musi wa30 Kurume 2020.

Vanoti vazhinji vari kusungwa vanenge vasina kupfeka mamasiki panzvimbo dzinosangana veruzhinji.

“Kusvika nemusi wa27 Kukadzi, tange tasunga vanhu vanodarika 1 551 902 nemhosva yekutyora mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vakawanda vevakasungwa vange vasina kupfeka mamasiki munzvimbo dzinosangana veruzhinji. Vanhu vakawanda vari kutaridza kuvarairwa sezvo vari kuramba vachifamba vakarembedza mamasiki avo pazvirebvu uye vamwe vachifamba vasina kupfeka mamasiki aya zvachose,” vanodaro.

“Vamwe vevakasungwa vainge vakaita chitsokotsoko uye vaifamba-famba munguva isingatenderwe kuti veruzhinji vafambe zvisina tsarukano (curfew). Kune vakasungwa mushure mekubatikidzwa vachiita mabiko kana misangano yemachechi panguva isingatenderwe pasi pemutemo. Nemusi wa27 Kukadzi chete, kwakasungwa vanhu 1 742.”

Asst Comm Nyathi vanokurudzira veruzhinji kuti vatevedze mitemo yekudzivirira kupararira kwedenda iri vachiti iripo pakuchengetedza hupenyu hwavo.

Vanoti vazvakosha kuti veruzhinji vasaite zvedambe nekuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi.

Mapurisa, vanodaro Asst Comm Nyathi, vacharamba vachiona kuti mitemo yekurwisa denda iri yatevedzwa zvizere.

“Tinoda kuyeuchidza veruzhinji kuti zvakanakira ivo kuti vatevedze mitemo yekudzivirira kupararira kweCovid-19 kuitira kuti vasaise hupenyu hwavo panjodzi,” vanodaro Asst Comm Nyathi.

Zvakadai, Asst Comm Nyathi vanoti vanhu 115 790 vakasungwa pasi pechirongwa chekurwisa kuparwa kwemhosva kumiganhu yenyika cheNo to Cross Border Crimes/ Fhasi Ngamilandu Yamukanoni Yamashango/ Mhosva Pamiganhu Ngadzipere/ Amacala Kawaphele Emingceleni Yelizwe icho chakatanga munaNdira gore rapera uye vamwe 9 694 vakasungwa zvakare pasi pechirongwa cheChikorokoza Ngachipere/ Isitsheketsha Kasiphele/ No to Machete Gangs kubvira kutanga kwegore rino.