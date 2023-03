AIWA BASA RABATWA. . . Madzimai aita zvikukutu kumitambo

Abel Ndooka

MUSI weChitatu chino pasi rose rakapemberera zuva reInternational Women’s Day, iro rinocherechedzwa kukosha kwevanhukadzi nekuda kwemabasa avo.

Kwayedza yatora mukana uyu kupemberera nemamwe madzimai aita zvinorova mune zvemitambo.

Dr Kirsty Coventry:

Gurukuota revechidiki, mitambo nekutandara – Dr Kirsty Coventry igamba mune zvemitambo muZimbabwe nepasi rose. Dr Coventry vasati vagadzwa kuve gurukota reHurumende, vakaita shasha yekutuhwina izvo zvakavaona vachitora menduru dzegoridhe dzakawanda kumitambo yepasi rose yemaOlympics mumakore anoti 2004 na2008 uye nemimwe yakawanda inosanganisira All Africa Games nemaWorld Championships.

Vasendeka zvekutuhwina mugore ra2012, Dr Coventry vakasarudzwa kuva nhengo yeInternational Olympic Committee uye mugore ra2018 ndokuzova gurukota revechidiki, mitambo nekutandara.

Kudakwashe Chiwandire:

Kana pari pazvibhakera, Kuda inyanzvi. Kudakwashe “Take Money” Chiwandire mumwe wemadzimai vari kusimudza mureza wenyika ino mune zvemitambo.

Gore radarika, Take Money akakunda Cathrine Phiri wekuZambia ndokuhwina bhande reWorld Boxing Council (WBC) Interim Title iro achiri akabata nanhasi. Bhande iri akazokwanisa kurichengetedza apo akarwa naZulina Munoz wekuMexico munaGumiguru 2022, ndokumukurira.

Svondo rinotevera, Take Money ari kunanga kuMexico uko achanosangana naYamileth Mercado apo acharwira bhande raMercado reWBC Gold. Vatsigiri vaKuda vari kuti kana akaita sezvaagara achiratidza vamwe vaarwa navo, bhande iri ari kuuya naro kumusha.

Felisitus Kwangwa:

Kwangwa ndiye akaita mutambi wekutanga wenetball kubva muZimbabwe achinotambira kuEngland zvichitevera kutengwa kwaakaitwa nechikwata cheSurrey Storm, icho chinokwikwidza muVitality Netball League.

Kwangwa iye zvino ndiye kaputeni wechikwata chenyika chenetball chemaGems uye achange achitungamira Zimbabwe apo ichaenda kumitambo yeWorld Cup ichaitirwa kuSouth Africa kutanga munaChikunguru.

Mibairo yakahwinwa naKwangwa mumutambo wenetball inosanganisira weMost Valuable Player (MVP) ku2019 Telkom Tournament iyo yakatambirwa kuSouth Africa mugore ra2019 kuchiti Surrey Storm Fans Player of the Season 2022 uye Surrey Storm Coach’s Player of the Season 2022.

Stella Jongwe:

Jongwe musikana wechidiki ari kusimukira mumujaho wewiricheya. Makore maviri adarika, akahwapura menduru dzakasiyana muno uye gore rapera akaenda kuSouth Africa ndokunodzoka nemenduru yegoridhe mumujaho weOtenique Wheelchair Challenge.

Shuviro yaJongwe ndeyekuda kunokwikwidza kumujaho weBoston Marathon nekuLucerne Marathon, kuSwitzerland.

Chido Chizondo:

Mumutambo wenhabvu, uyo vanhurume ndivo vazere muzvigaro zvepamusoro, Chizondo mumwe wemadzimai mashoma vane zvigaro zvikuru kuzvikwata zvenhabvu.

Ndiye mukushi wemashoko weFC Platinum, shasha dzeCastle Lager Premier Soccer League uye ave nemakore akawanda ari pachigaro ichi.

Chizondo anoremekedzwa zvikuru munhabvu nebasa raanoita kuFC Platinum.

