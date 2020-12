Amai vorwisa Covid muzvikoro

Tendai Rupapa

MUDZIMAI wemutungamiri wenyika First Lady Amai Auxillia Mnangagwa — avo vanove patron wesangano reAngel of Hope Foundation — nemusi weMuvhuro vakapa chipo chemamasiki kubazi redzidzo yepuraimari nesekondari, apo vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekurwisa chirwere cheCovid-19 muzvikoro.

Amai Mnangagwa, saambassador wezveutano muZimbabwe, vari pamberi panyaya dzekufambiswa kwemashoko ari pamusoro pekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mumatunhu ose enyika.

Vari kubatsira zvakare nemidziyo yekushandisa kudzivirira Covid-19 nemasanitiser kuvagari vemumadhorobha nekumaruwa.

Vachitaura apo vaigashidza mamasiki aya, Amai Mnangagwa – avo vanove zvakare mutevedzeri wemukuru wesangano remadzimai evatungamiriri venyika dziri muAfrica, reOrganisation of African First Ladies for Development (OAFLAD) — vanoti chipo chemamasiki ichi chakabva kusangano reJack Ma Foundation uye chakapihwa kumadzimai evatungamiriri venyika vose vanove nhengo dzeOAFLAD.

“Chipo ichi chakapihwa neveJack Ma Foundation uye chakaunzwa kuburikidza neWorld Food Programme (WFP),” vanodaro. Nhasi pano tina VaNeils Balzer, vakamirira WFP nevamwe vavo avo vatakoka kuti vaone seAngel of Hope Foundation tichigashidza kubazi redzidzo yepuraimairi nesekondari.”

Amai Mnangagwa vanoenderera mberi vachiti, “Chipo ichi chiri kuuya panguva iyo pasi rose riri kurwisa kunyuka kechipiri kweCovid-19 uye apo vana vechikoro vemuZimbabwe vakatanga kudzidza zvakare.”

Vanoti huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine Covid-19 munyika muno mushure mekuvhenekwa huri kuwanda nekudaro pari kutorwa matanho akakodzera ekugadzirisa mamiriro ezvinhu aya.

“Ndakafunga kuti ndipfuudze chipo ichi kubazi redzidzo yepuraimari nesekondari. Senzira yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemamasiki, ndakatanga zvakare chirongwa chekudzidzisa vanhukadzi kusona mamasiki ejira anoshandiswa kakawanda uye chirongwa ichi chichatekeshera kumadhorobha sezvo kuine dambudziko zvakare rekushomeka kwemamasiki,” vanodaro Amai Mnangagwa.

Vanotenda sangano reJack Ma Foundation neWFP vakaita kuti chipo ichi chisvike kwavari, vachiti mamasiki aya achabatsira zvakanyanya mukurwisa Covid-19 munyika muno. Gurukota redzidzo yepuraimari nesekondari, Ambassador Cain Mathema, vanotenda Amai Mnangagwa, ndokuti mamasiki aya achagoverwa zvakaenzana kuzvikoro zviri kumaruwa.

Vanoti kunyuka kweCovid-19 kwakaburitsa pachena kukosha kwekugara vakagadzirira njodzi dzakasiyana kuitira kuti fundo isakanganiswe.

Bazi ravo, vanodaro Ambassador Mathema, rine chirongwa chekurwisa Covid-19 muzvikoro apo zvikoro zvinotasirirwa kutsvaga nzira dzekuti dzingabatsire sei mukudzivirira denda iri.

Vachitaurawo pachiitiko ichi, mumiriri weWFP muZimbabwe, Muzvare Francesca Erdelmann, vanoti zvakakosha kuti muzvikoro muve nemidziyo yekushandisa yakakwana nezvimwe zvinodiwa mukurwisa Covid-19 uye nemvura yakachena.