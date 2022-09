‘Bvisai mutero wemakondomu’

Muchaneta Chimuka

BAZI rezveutano nekurerwa kwevana rinoti zvakakosha kuti mutero unobhadharwa pakupinzwa kwemakondomu munyika achibva kunze udzikiswe kana kubviswa zvachose kuitira kuti mutengo wawo udzike sezvo achibatsira zvakanyanya mukurwisa kupararira kweHIV neAIDS.

Izvi zvakataurwa naDr Owen Mugurungi avo vanova Director of AIDS and TB Unit kubazi iri pamusangano wekunzvera budiriro yavepo pakutsvagwa kwemishonga yekurapa HIV uyo wakaitwa pamasaisai weVirtual Science Café on HIV Research uchitsigirwa nesangano reHumanitarian Facilitation Centre (HIFC), veAvac pamwe neHealth Communicators Forum.

Dr Mugurungi vanoti kushomeka kwevatsigiri ndiko kuri kuona Hurumende ichitenga makondomu kune dzimwe nyika senzira yekuti vanhu vadzivirirwe kubva kuHIV.

“Takaita musangano nenhengo dzedare reParamende tichiedza kuti tijekeserane maringe nematambudziko atiri kusangana nawo mukutenga makondomu kunze kwenyika. Ngatirangarirei kuti makondomu akakosha zvikuru mukudzivirira HIV uye anoshanda nemazvo kana achinge ashandiswa nenzira kwayo.

“Dambudziko rekushomeka kwevatsigiri ndiro guru, tinoda kuti mitero inobhadharwa pamiganhu yenyika mukupinzwa kwemakondomu muno iderere uye mitengo yemakondomu idzikirewo,” vanodaro.

Vanoti dzimwe nyika dzakadai seMalawi neZambia dzakatobvisa mitero inobhadharwa mukupinza makondomu munyika.

Vachitaurawo pamusangano uyu, nyanzvi inoona nezveHIV kuUganda, Dr Cisssy Kityo, vanoti zvakakosha kuti tsvakurudzo yemishonga inorapa AIDS irambe ichienderera mberi.

“Munhu mumwe nemumwe ane majini (genes) emumuviri make. Ndichakurukura maringe nemhando mbiri dzemajini dzinosanganisira Ex-Vivo neIn-Vivo.

“PaEx-Vivo, majini anobviswa mumuviri agadzirwa nenzira dzekuavandudza achibva azodzorerwa mumuviri. Kuchizoti, In-Vivo yakashandiswa zvine pundutso mukurapa zvirwere zvemuropa zvakadai segomarara.

“Izvi zvinoitwa mukati memuviri wemunhu pachishandiswa jekiseni rine mishonga inozonogadzirisa majini emumuviri. Chinangwa ndechekumutsiridza anonzi maT-cells anova anosimbaradzwa kuti arwise HIV.

“Masero (cells) emumuviri anovandudzika achitsiva aya anenge akaparadzwa neHIV,” vanodaro Dr Kityo.

Vanoti vamwe vanhu vanodawo vatsigiri vanovapa masero emumuviri.

“Kusvika pari zvino, vanhu vashanu vaive nechirwere chegomarara vakatorapwa vakapora kubva kuHIV kuburikidza nekushandiswa kwemasero anobva kune vamwe vanhu (stem cell transplant).

Dzimwe dzeongororo dziri kuitwa dzinosanganisira kugadzirwa kwemajekiseni anobaiwa munhu ane hutachiona hweHIV zvinoita kuti asaramba achitora mapiritsi zuva nezuva uye nekushandiswa kweringi nevanhukadzi yekudzivirira hutachiona uhu (vaginal ring).

Tsvakurudzo yemishonga iyi inodhura zvakanyanya, zvikuru munyika dziri muSub-Saharan Africa apo chikamu che70 percent chiri chevanhu vane HIV pasi rose.

Kune inonzi “sterlilising cure” kureva kuti kupedzwa kwehutachiona mumuviri zvachose apo munhu anotorapika, kozoti “functional cure” apo hutachiona hunopedzwa simba kuitira kuti husarambe huchiwedzera mumuviri (HIV Viral Suppression).

Pakadai, hutachiona hunenge husingachaonekwe nemichina asi pasina kushandiswa kwemishonga yakadai semaART.

Dr Nyaradzo Mgodi, avo vanova researcher paUniversity of Zimbabwe, vanoti ongororo dzemhando iyi dzakakosha zvikuru mukurwisa HIV.

“Madzimai mazhinji ari kugumirwa nekushaiwa nzira dzakasiyana dzinoita kuti vange vachizvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde, kusanganisira HIV. Kana ringi iyi ikabudirira kushanda zvichibva muongororo, tichaona madzimai nevanasikana vachiwana sarudzo dzavanoda pane kungomira nenzira shoma dzakadai sekushandiswa kwekondomu remadzimai kana revarume,” vanodaro.

Ringi iyi yakagadzirwa nesangano reInternational Partnership for Microbicides (IPM) nedonzvo rekudzivirira HIV nezvimwe zvirwere zvinobata sikarudzi.