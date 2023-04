Chivanhu nechechi zvorwa muti ‘wevaroyi’

Kingstone Mapupu

VAGARI vemubhuku raTangwena, kwaMambo Makumbe, kuBuhera, neimwe chechi yechipositori yeko, vari kutsvukisirana maziso pamusoro pemuti wemutsamvi uri pakati pemusha uyo uri kunzi wakangowa zvisonganzwisisike.

Muti uyu unonzi unoshandiswa nevemumusha uyu kuitira chivanhu, vamwe vachitiwo ndipo zvakare panoungana varoyi kana vachienda kana kuti vachidzoka “kunoshava” husiku.

Vakuru vemumusha uyu vanoti muti uyu – uyo unonzi wange wave nemakore anodarika 300 – wakawa nekuda kwesowe idzva rava padyo nawo sezvo vachiti midzimu yakagumbuka nazvo.

Asi nekune rimwe divi, vechechi iyi vanotiwo muti uyu wakadonha nekuda kwemhiko dzavakaisa ipapo dzekurwisa varoyi vanotandarira pahunde yemutsamvi iyi.

Chechi yeJohane The Fifth of Africa International Apostolic Church, iyo inotungamirirwa naArchbishop Andby Makururu vanovazve muvambi wayo uye iine muzinda kwaMutare, munguva pfupi yadarika yakanovhura sangano mumusha uyu, ndokutanga kunamatira pedyo nemuti iwoyu.

Mumwe muporofita wesangano iri anonzi akataura kuti varoyi vanoshandisa bvute rehunde yemuti uyu kuitira misangano yavo husiku uyewo nekuti ndipo panoteketerwa mazita evanhu vemumusha uyu kuti vasangane nematambudziko.

Maporofita vechechi iyi vanonzi vakazoita mhiko dzavo zvavanoti ndizvo zvakakonzera kuti muti uyu uwe woga.

VaManasa Tangwena (74), avo vanova nevanji wemumusha uyu uye vachitungamirira mabasa echivanhu anoitwa panzvimbo iyi, vanoti kuuya kwemapositori pamuti uyu ndiko kwakakonzera kuti uwe.

“Mutsamvi uyu mumvuri wemadzitateguru edu kubva pasi chigare. Ndipo paizororera madzisekuru edu kare vachienda kuMozambique nekunosvika kuMutiusinazita tava kuenda kuBirchenough.

“Takazoshamiswa kuona kwauya vanamati vechipositori ndokuvamba sowe ravo padyo memuti iwoyu. Mushure memazuva mashoma, muti uyu wakatanga kudonha mapazi. Wakatanga nekudonha bazi rekumavirira, ndokuuya rekumabvirazuva nerekuchamhembe uye zvakatora masvondo matatu akatevedzana izvi zvichiitika,” vanodaro VaTangwena.

Vanoti pasvondo kwaidonha bazi rimwe chete remuti uyu.

“Tinoshamiswa nezvakaitika izvi nekuti mumwe wedu mumusha muno ndiye akaunza vanamati ava. Hatidi kuvaona muno, vakakanganisa chivanhu chedu pamuti apa. Ndipo paitongera madzitateguru edu nyaya.

“Tinonzwa vachitaura kuti pamuti apa panoungana varoyi, kunyepa uko. Iyi inzvimbo inoyera yemusha uno. Muti uyu wakawa nekugumbuka kwevadzimu vedu,” vanodaro VaTangwena.

Nyaya yekuwa kwemuti uyu vanoti vakaisvitsa kwaMambo Makumbe sezvo uchizivikanwa nekuyera kwawo mudunhu ravo.

“Kune masvikiro akabva kuHarare vakasvikoridza ngoma pamuti uyu vachichema kudonha kwawakaita vachiti kune chirevo chinoda kuti chigadziriswe. Midzimnu yakasvika ikataura kuti vanamati ava vanofanirwa kubva panzvimbo iyi,” vanodaro.

VaKutsirai Tasara (80), vanova mukuru wemubhuku raTangwena, vanoti vakashamiswa kuona vanamati ava vava kuungana mumusha mavo.

“Semusha, tawirirana kuti chechi iyi ibve muno, chionai muti wedu wasvika pakuwa. Zvavanotaura zvekuti unoshandiswa nevaroyi kunyepa, vanoreva kuti isu tiri varoyi here?” vanodaro VaTasara.

Vanoti muti uyu unogona kusvitsa makore anodarika mazana maviri kana mazana matatu neanoraudza pakukura kwawo.

“Pamuti uyu ndipo patinoitira mikwerera yedu nechimwe chivanhu. Pakauya mapositori aya, muti wakangotanga kudonha mapazi, ndokuzodonha wose sezvamunoona izvi. Hatizivi kuti tine zvatakakanganisira vadzimu vedu here kuti mumvuri wedu udonhe,” vanodaro VaTasara.

“Pamuti uyu ndipo paiva pakachengetwa ndoro yehushe hwedu iyo yakatozonhongwa nemwana pakati pemidzi yemiti tikaipa baba vainge vasara, VaMugwinyi.”

Sabhuku Timothy Tangwena vakaramba kutaura neKwayedza nekuda kwenyaya iyi sezvo vari ivo vari kupomerwa kuti ndivo vakaunza vanamati ava.

VaHosiah Urayayi Mudzingwa (85), avo vaiva vakamirira Sadunhu Mombeyarara, vanoti nyaya yekuwa kwemuti uyu yakasvitswa kudare ravo.

“Inyaya yakasvitswa kwatiri semadzishe kuti muti wemutsamvi uyu wakawa panzvimbo pava kunamatirwa nemapositori. Chivanhu hachibvume, inyaya iri kugadziriswa,” vanodaro VaMudzingwa.

Vanoti pane hurongwa hwekuti vanamati ava vabve panzvimbo iyi munguva pfupi iri kutevera.

“Zvekuti kune mashoko ekuti muti uyu unoungana varoyi vachiita mabasa avo handizvo, inzvimbo yatakakura ichiitwa chivanhu,” vanodaro VaMudzingwa.

Madzibaba Brian kana kuti Chiremba Brian, muporofita weJohane The Fifth of Africa International Apostolic Church uye vari kutungamirira chechi iyi kwaMombeyarara, vanoti vakasvika muti uyu uripo, asi chiporofita chikaburitsa kuti waishandiswa nevaroyi.

“Chiporofita tichisvika pano kupera kwegore rakapera, chakataura kuti muti uyu unoshandiswa nevaroyi uye panoteketerwa mazita evanhu, vamwe vakatopera kufa. Muti uyu wakanzi nemweya mutsvene unofanirwa kubva kuti vanhu vadzikinurwe.

“Tichisvika muno uye tanamata, muroyi akadonha mumuti uyu akazotiza akundwa nemweya mutsvene,” vanodaro Madzibaba Brian.

Vanoti muti uyu wakadonha nemusi wa10 Zvita gore rakapera vaita mhiko dzavo.

“Vanhu vaiva vakasungwa nemuti uyu vadzikinurwa nekudonha kwawo. Vazhinji vakafa nekuda kwemuti iwoyu, vamwe vaisaroora kana kuroorwa nekushaya mabasa nemhiko dzaiiswa pamuti uyu uye mazita evanhu aiteketerwa pamuti uyu,” vanodaro Madzibaba Brian.

“Tine hurongwa hwekubva pano tonopihwa imwe nzvimbo yekunamatira. Tichabva pano tovasiya nemuti wavo. Takapedza navo varoyi vacho kare,” vanodaro.