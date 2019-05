Fembera-fembera tione!

VAVERENGI, svondo rapera takati mufembere, mutiudze kuti munhu watakaburitsa papeji rino — uyo anove muzvinhabhizimisi ane mukurumbira munyika muno uye anombobuda paFacebook achishaina nemazimari ake — ndiani. Mhinduro ndeinoti WICKNELL CHIVAYO.

Hedzinoi mhinduro dzakabva kune vamwe vaverengi:

Wicknell Chivhayo — 0716 215 379.

Wicknell Chivhayo — 0777 543 310.

Wicknell Chivayo — 0772 844 830.

NdiVaChiyangwa — Aaron Kachere.

Wicknel Chivhayo — 0782 203 770.

Wicknell Chivhayo — Mark Kambuzuma, Glen Norah A, Hre.

Chivhayo — Charity Magomazi PA , Old Tafara @Germany will never surrender.

Philip Chiyangwa — Nenyasha Mangadza, Chikondoma, Mutoko.

Chivhayo — Nyadawa Padenje, Uzumba.

Sir Wicknell Chivhayo — Baba Yolanda, Zengeza 4, Chitown.

Wicknell Chivayo — 0772 389 463.

Philip Chiyangwa — Max Munemo, Harare.

Phillip Chiyangwa — Michael Muzembi, Masvingo.

Wicknell Chivhayo — Marshal Vheremu, East View Park, Harare.

Wicknell Chivhayo — Forward, Kuwadzana 5, Harare.

Wicknel Chivayo — Wilbert Katanda, Banket.

Wicknell Chivhayo — Princess Bonafide Natasha Mandiyanike, Pafiwa Mutasa Primary School, DC.

Phillip Chiyangwa — Aaron Gidion, 0775 749 610, Kwekwe.

Philip Chiyangwa — Andrew, Kariba, 0771 368 502.

Genius Kadungure — 0773 028 182.

Genius Kadungure — Tedious Chitere.

Sir Wicknell Chivayo — Emmanuel Dongo, Glen Norah C Extension.

Wicknell Chivhayo — 0778 389 320.

Wicknell Chivhayo — Jedza.

Philip Chiyangwa — Kelvin Mutira, Waterfalls.

Philip Chiyangwa — Banabas Chikuni.

Chivhayo — 0714 538 817.

Wicknell Chivayo — Confidence Rudo Muchanyu.

Wicknel Chivayo — 0773 704 625.

Wicknell Chivhayo — Alois Mtakwese, Budiriro 2, Harare.

Wicknell Chivayo — Tinotenda Kadzviti, Zengeza 4.

Chivhayo — 0779 099 285.

Wicknell Chivhayo — Mai Yolanda, Zengeza 4.

Phillip Chiyangwa — 0773 134 410.

Chivhayo — 0774 391 383.

Philip Chiyangwa — Tawana Shanie BBZ.

Wicknewo Chivhayo — Solomon Kazigunda Unity N, Zvido, Seke, Chi-town.

Genious Ginimbi — T One, Musa Fern Vly, Mutare.

Wickney Chivayo — Machekeche Phil.

Philip Chiyangwa — 0712 762 749.

Philip Chiyangwa — Tawanda Chtare, Dangamvura.

Chivhayo — Mashoko Chikuku.

Wicknel Chivhayo — S Chihwai 2B, Tagarika Flats, Mbare.

Chivhayo W — 0783 234 928.

Wicknell — Moyo, Ziko Besa.

Wicknell Chivhayo — 0716 950 085.

Wicknell Chivhayo — Stephen Denga, Bindura.

Pfidza P Chiyangwa — R. Humbasha Soko Wafawanaka, Unit M Seke, Chi-town.

Wicknell Chivayo — 0774 754 162.

Wicknell Chivhayo — Luke Munyanyi, V4, Amaveni, Kwekwe.

Wicknell Chivhayo — 0778 196 637.

Wickney Chivayo — 0713 849 937.

Wicknell Chivayo — Baba Hope, Mt Pleasant, Zimsec.

Sir Wicknell Chivhayo — Jack Madyira.

Wicknell Chivhayo — Tanyaradzwa Mapfumo, Melfort.

Phillip Chiyangwa — 0779 550 495.

Wicnell Chivayo — Constance Chimberenga, Hatcliffe, Harare.

Philip “Phidza” Chiyangwa — Reason Mdara Danger, Hopley Zone 6.

Filipi Chiyangwa — Venyu Gogo, Glen Norah, V K.

Chivhayo — 0712 041 317.

Philip Chiyangwa — Isaac Madimbire, DZ Ext, Harare.

Philip Chiyangwa — Nyashadzamwari Kawere, Mutoko.

Wicknell Chivayo — Mai Davie Zengeza 3.

Sir Wicknel Chivayo — 0772 765 426.

Sir Wiknel Chivhayo — Titire, Marondera.

Sir Wicknel Chivayo — 0713 686 707.

Phillip Chiyangwa — A.C.K, Harare.

Philipe Chiyangwa — Rangarira Gunyere, Chinhoyi.

Sir Wicknell Chivayo — 0771 584 166.

Phillip Chiyangwa — Nison Choko, Buhera.