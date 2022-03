Harahwa (80) namufundisi vodanana nemwana (14)

Tendai Gukutikwa

VANHU vaive mudare raMambo Saunyama vekuNyanga svondo rapera vakasara vasina nechekutaura zvichitevera nyaya yekamwana kasikana kane makore 14 okuberekwa ako kari kubuda pachena kuti kanodanana nevarume vatatu vanoti harahwa ine makore 80, mufundisi weimwe chechi nemukomana wemakore 21 – avo anoshinha navo vose.

Varume vatatu ava vakatosungwa nemapurisa apo vaviri vari kupomerwa kupinda pabonde nemunhu asati abva zera uye mumwe achitarisana nemhosva yekubata chibharo.

Nyaya iyi yakapindawo mudare raMambo Saunyama svondo rapera apo zvakaonekwa kuti kunze kwaSekuru Steven Mandabva (80), Pastor Simbarashe Chikata (44) naLovemore Nyarumba (21) vakapindawo pabonde nemwana uyu, uyo ari kuita Grade 7.

“Ndinogara ndichitaura nezvenyaya yehunhu husina kunaka. Hatitenderi varume vanotora mukana wevanasikana vovabata chibharo. Munokodzera kunge muri kujeri.

“Mudiki uye maifanira kubva mazviregedza nekuda kwechikonzero ichocho. Kana makaita izvi zvechokwadi, makaita hwemhuka uye musina pfungwa dzekuti muri vabereki vemwana uyu,” vanodaro Mambo Saunyama.

Vakaisa nyaya iyi kumapurisa epaNyanga Police Station uko vatatu ava vakasungwa nemhosva yekupinda pabonde nemwana ane makore ari pasi pe16 okuberekwa.

Sekuru Mandabva naPastor Chikata vakatoenda kudare reNyanga Magistrate’s Court vachipomerwa mhosva yekushinha nemwana sezviri mumutemo weSection 70 of the Criminal Law (Codification and Reform) Act, Chapter 9:23.

Vari kutongwa vachibva kumba mushure mekupihwa bhera.

Zvisinei, Nyarumba ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo sezvo achinzi akamanikidzira kushereketa nemwana uyu.

Vakafanobata chigaro chemutauriri wemapurisa kudunhu reManicaland, Assistant Inspector Wiseman Chinyoka, vanotsinhira nezvenyaya iyi.

“Vamwe vaviri ava vanonzi vakashinha nemwana uyu mushure mekuwirirana naye asi Nyarumba anonzi akamumanikidza. Nyaya yaNyarumba ichiri kuferefetwa uye achaenda kudare munguva pfupi iri kutevera,” vanodaro Asst Insp Chinyoka.

Nyaya yevatatu ava yekudanana nemwana uyu yakabuda mushure mekunge shamwari yemwana uyu yafambisa mashoko kune veruzhinji.

Paakapinda mudare raMambo Saunyama, mwana uyu (zita tinaro) anobvuma kuti akashinha naSekuru Mandabva avo vatochena musoro.

“Vaindipa mari kuti ndibvume. Takatangira muimba yekubikira yemuroora wavo. Pakutanga vakandipa US$20. Vaindipa mari ine huwandu hwakasiyana.

“Pamwe pacho vaituma munin’ina weshamwari yangu kuzondipa mari,” anodaro mwana uyu.

Anoti mari iyi aiishandisa kutenga zvihwitsi nemachipisi neshamwari yake.

Vobvunzwa kuti sei vakaita izvi, Sekuru Mandabva vanoti kamwana aka ndiko kakavakwezva.

Vanoti rudo rwaitsva pakati pavo nekamwana aka uye vaitoda kumuroora.

Sekuru Mandabva vakazoita hukasha pavakanzwa kuti mwana uyu anodanana nevamwe varume vaviri.

“Handina kuziva kuti aidanana nevamwe kunze kwangu. Dai ndakazviziva ndingadai ndakamurambidza kuuya kumba kwangu kana kumupa mari yangu,” vanodaro Sekuru Mandabva avo vakashaikirwa nemudzimai uye vanogara voga.

Vachibvunzwa kuti vakatanga kudanana nemwana uyu sei, Sekuru Mandabva vanoti, “Akauya kumba kwangu achida mari ndikamupa. Akabva aramba achiuya zuva nezuva achida mari ndichimupa. Pamwe pacho ndaipa mari kumunin’ina weshamwari yake kuti amupe. Mushure mekumupa mari, aizouya kwandiri achinditenda zvandinenge ndamuitira izvi.

“Ndakaona kuti akanga ava kunyanya kuuya kumba kwangu uye kuti aida zvimwe zvinhu zvinodarika mari yaaindikumbira iyi ndikamupa zvaaida.

“Handina kubvira ndambomutsvetsva, takazongoerekana toita izvozvo.

“Mwana uyu anoda minamato nekubatsirwa zvakasimba. Madiro aanoita mari akanyanya. Ndakatadza kuikunda miyedzo yacho,” vanodaro Sekuru Mandabva.

Mwana uyu anoudza dare kuti anodananazve naPastor Chikata uye vakasangana kakawanda.

Anoti Pastor Chikata vakamuvimbisa kumutengera foni.

Pastor Chikata

“Pana Pastor Chikata, zvakatanga apo mudzidzisi wedu akati tinofanira kuva nemafoni nemalaptop kuti tiite zvidzidzo zvedu zveOnline. Ndakaenda kuna Pastor Chikata vakandivimbisa kunditengera foni kana ndichinge ndatanga kudanana navo.

“Havana kumbonditengera foni yacho asi takashereketa tose kakawanda,” anodaro mwana uyu.

Zvisinei, Pastor Chikata ari kuramba nyaya yekuti akashinha nekamwana aka.

“Anonyepa. Handina zvekutaura pamusoro penyaya iyi. Ndiri munhu anoita zvechinamato, anoremekedzwa uye nyaya dzose idzi ndedzekuda kukanganisa zita rangu,” anodaro.

Musikana uyu anobva ataura zvakare nezvemumwe munhu wechitatu waanodanana naye, Nyarumba, uyo waanoti ndiye mukomana wake chaiye.

“Nyarumba haana kukumbira bonde zvakanaka sezvaiita Sekuru Mandabva, asi kuti akandimanikidzira,” anodaro.

Nyarumba anotsinhira kuti anodanana nemusikana uyu asi anoramba kuti akapinda pabonde naye.

“Ndanga ndiri murudo nemwana uyu, asi handina kumbobvira ndasangana naye pabonde. Iye ndiye akanditsvaga akandiudza kuti anoda kuti tidanane. Pakutanga, ndakatomboramba nyaya yake sezvo zvisingaite kuti musikana anokumbira rudo kumukomana.

“Ndakazosiyana naye mushure mekunge babamunini vake vandituka vachiti ndiri kudanana nemwana mudiki. Pamwe achiri akagumbuka kuti ndakamuramba,” anodaro Nyarumba.

Pakaitika kudanana kwemwana uyu nevarume vatatu ava, vabereki vake vakanga vari kuHarare apo aigara nevakoma vake avo vachangobva zera.

Muhurukuro neKwayedza, amai vemwana uyu vanoti anoda rubatsiro.

“Zvinorwadza kuti ndakatadza kupa mwana wangu rairo yakakwana semubereki. Handina kana mashoko naye mwana uyu.

“Pandakadzoka kubva kuHarare, ndipo pandakaona kuti akanga aine hembe itsva. Handina kuziva kuti hembe itsva idzi akadziwana kupi uye sei. Haana kana rukudzo. Anoda rubatsiro,” vanodaro amai vemwana uyu.