‘Ibasa remunhu wese kuchenesa nharaunda’

Munyori weKwayedza

VERUZHINJI, makambani akazvimirira pamwe nemasangano akasiyana-siyana vokurudzirwa kuti vakoshese mashoko emutungamiriri wenyika President Mnangagwa ekuti vapinde muzvirongwa zvekuchenesa nharaunda kuitira kuti munzvimbo dzavari mugare makatsvinda sezvo izvi zvichibatsira kudzivirira kunyuka kwezvirwere zvinosanganisira Covid-19.

Vashandi vemuhofisi yemutungamiriri wenyika nedare reCabinet svondo rapera vakatsvaira pamwe nekunhonga marara kuHarare Gardens izvo zvakaita kuti nzvimbo iyi isare yakachena zvikuru.

Vachitaura pachirongwa ichi, Chief Secretary to the President and Cabinet, Dr Misheck Sibanda, vanoti zvirongwa zvekuchenesa nharaunda hazviitwe neHurumende chete asi kuti nevemakambani uye masangano akazvimirira.

“Tinokurudzira masangano ose kuti atevedzere zvakataurwa naPresident venyika uye tinofanirwa kuzviita pamwe chete zvichienderana nezvavataura,” vanodaro Dr Sibanda.

“Sekuziva kwedu tose, izvi ndizvo zvakataurwa naHis Excellency the President kuti musi weChishanu woga-woga wekutanga kwemwedzi tinofanirwa kuchenesa nharaunda dzedu apo tinoona kuti hapana kutsvinda zvichitevera kusaitwa kwebasa iri nevanofanirwa kuriita.

‘Tinoziva kuti vanhu vakange vapfuudza chirongwa ichi kumberi nekuda kweCovid-19 kwenguva inoda kukwana gore rose, asi mwedzi wadarika President vakati sezvo mamiriro ezvinhu achitaridza kuti ari kuenda achidzikama, yave nguva yekuti tichatanga zvakare,” vanodaro Dr Sibanda.

Gurukota rezvemigodhi nekusimudzirwa kwezvicherwa, Cde Winston Chitando, vakapindawo muchirongwa chekuchenesa nharaunda ichi uye nemamwe mapoka anosanganisira Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe avo vakatsvaira panzvimbo yezvitoro kuMsasa muguta reHarare.

Kambani huru mune zvenhau munyika muno yeZimbabwe Newspapers Limited (Zimpapers) yakapindawo muchirongwa ichi apo yakatsvaira nekunhonga marara mukati meguta reHarare.

Vashandi vekambani iyi vakatsvaira marara mumugwagwa waGeorge Silundika Avenue pakati peFirst Street Mall naSam Nujoma Street.

Vachitaura pachirongwa ichi, mupepeti mukuru weThe Sunday Mail, Mai Victoria Ruzvidzo, vanoti sekambani inoita nezvenhau vanofanirwa kuve papemberi muchirongwa chekuchenesa nharaunda.

“Ndinokukurudzirai kuti tirambe tichiona kuti nharaunda dzedu dzakachena, ndinovimba ticharamba tichiita izvi kwete kumirira chirongwa chekuchenesa nharaunda chete. Tinofanirwa kuzviita mazuva ose,” vanodaro.