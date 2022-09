Mabharani aba mari yechikoro

Tanyaradzwa Mujati

MURUME anoshanda samabharani (bursar) pachikoro cheMweya Mutsvene High School chiri kwaMarange, kwaMutare amiswa mudare redzimhosva reko achipomerwa mhaka yekushandisa mari yechikoro yakange yabhadharirwa mumwe wevana vepachikoro ichi.

Clever Manyadza, amiswa mudare reMutare Magistrate Court pamberi pamutongi VaLangton Carter achipomerwa mhosva yekuba sezvidudzirwa pasi pemutemo wechikamu cheSection 136 of the Criminal Law (Codification and Reform) Act, Chapter 9:23.

Anzi adzoke kudare zvakare nemusi wa26 Gunyana apo anenge achitongwa achibva kumba.

Muchuchisi wedare VaThurstone Mubvumbi vanoti Manyadza akapihwa US$153 iyo yakabhadharirwa mudzidzi weUpper Six, Shamiso Gonzo, iri mari yefizi yetemu yechipiri, asi anonzi akatadza kumupa risiti.

Gonzo paakakumbira risiti yake, Manyadza anonzi akamupa yechitsotsi.

“Nemusi wa12 Nyamavhuvhu, Manyadza akapa Gonzo risiti yemanyepo yaainge anyora zita rake nemavara makuru. Risiti yacho inoratidza kuti yakambonyorwa nemavara madiki nerumwe ruwoko rwakasiyana.

“Mari yakabhadharwa yakanyorwa parisiti nemari yemuno zvisinei nekuti Gonzo akanga amupa US$153,” vanodaro VaMubvumbi.

Nyaya iyi yakamhan’arwa kumapurisa zvikazoita kuti Manyadza asungwe.

Risiti yemanyepo iyi yakawanikwa.