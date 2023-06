Madzibaba aba US$1 500 yagogo achivati ine ‘madhimoni’

Muchaneta Chimuka

MURUME anozviti muporofita wekuEast View Phase 6, muguta reHarare, amiswa pamberi pedare reChitungwiza Magistrate’s Courts nemhosva yekubira imwe chembere US$1 500 achiti mari iyi ine mweya wetsvina nekudaro anoda kuichenura nekuinamatira.

Mutongi Barbra Mateko vapa Thomas Kanhu (32), uyo anozivikanwa saMadzibaba Isaiah, chirango chekugara mujeri kwemwedzi 27.

Azobvisirwa mwedzi mitanhatu pachirango ichi paine chitsidzo chekuti anofanirwa kudzosera mumhan’ari, Mbuya Velona Gova (72), vekwaSabhuku Makosa, kwaSeke, US$1 500 yavo.

Mwedzi mipfumbamwe yange yasara yazosendekwa padivi zvikanzi Kanhu anofanirwa kufondoka pasina muripo kwemaawa 315.

Muchuchisi Muzvare Faith Simango vaudza dare kuti munaZvita 2022, Mbuya Gova vakaenda kuna Kanhu uyo anozviti muporofita vachida kunamatirwa pasowe rake.

Kanhu akabva audza chembere iyi kuti yaishungurudzwa nemweya yetsvina iyo yaifanirwa kubviswa.

Musungwa uyu akabva ataurira Mbuya Gova kuti vaifanirwa kuuya kusowe rake kunaChimanimani Road, kuZengeza 2, kuChitungwiza, kuti vazochenurwa.

Mbuya Gova pavakasvika pasowe apa, vakabva vaudzwa naKanhu kuti vane chikwambo chinovatadzisa kuita mari.

Akabva atanga kuita masaramusi ake achibva ataurira ambuya ava kuti vamupe mari yose yavainge vanayo kuitira kuti ainamatire nekuichenura achibvisa mweya yetsvina.

Mbuya Gova vakabvuma ndokumupa US$500, Kanhu achibva avavimbisa kuti aizouya nayo mushure mekuinamatira.

Vakazodzokera zvekare mushure memasvondo maviri vachibva vataurirwa naKanhu kuti kune imwe mari yavainge vasina kuunza kuti izonamatirwa nekudaro vaifanira kuuya nayo.

Izvi zvakaita kuti Mbuya Gova vamupe imwe US$1 000 achibva avavimbisa kuti aizodzoka nayo mushure mekuinamatira zvinova zvaasina kuita.

Mbuya ava vakazozama kuti vadzorerwe mari yavo asi Kanhu akange atama pasowe rake asisabatike uye ave kunamatira kumwe zvikaita kuti vazomhan’ara nyaya iyi kumapurisa.

Mari yose yakabiwa iUS$1 500 uye hapana yakawanikwa.

Kanhu akatongwa nemhosva yekuba midziyo yekuchengeteswa paine chivimbo chekuidzora (Theft of Trust Property as Defined in Section 113 (2)(d) of the Criminal Codification Chapter 9:23).