Makore 9 abatwa nenyanga dzenzou

Muchaneta Chimuka

MUDZIMAI wekuChitungwiza atongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe mushure mekubatwa nemhosva yekuwanikwa aine nyanga mbiri dzenzou.

Rosemary Muchagoneyi (42) wepanhamba 31462 Unit B naFungai Winter (27) wekuUnit A kuChitungwiza vamiswa pamberi pemutongi wedare reChitungwiza Magistrate’s Courts, Muzvare Gloria Takundwa, nemhosva yekutengesa nyanga mbiri dzenzou.

Zvisinei, Winter azowanikwa asina mhosva ndokuregedzwa.

Muchagoneyi apihwa mutongo wekugara mujeri kwemakore 9 mushure mekubatwa nemhosva iyi zvisinei nekuti anga achiiramba asi umbowo hwamuroverera.

Muchuchisi Muzvare Pamela Dzinduwa vaudza dare kuti nemusi wa9 Kurume gore rino munguva dzemangwanani, mapurisa ekuchikamu chematikitivha vakanyeverwa nemumwe munhu asingazivikanwi kuti Muchagineyi aitengesa nyanga dzenzou pamba pake.

Vachishandisa mashoko aya, vakaridzira nhare Muchagoneyi panhamba dzavainge vapihwa vachibva vanyepera kuita setengi zvikaita kuti vapedzisire vapinzwa mumba maive nenyanga idzi panhamba 31462 Unit B, ikoko kuChitungwiza.

Matikitivha akabva aratidzwa nyanga mbiri dzenzou dzaive musaga jena vachibva vachema-chema vakaudzwa mutengo weUS$175 pakg vachibva vabvuma.

Panguva iyi, vakabva varidzira nhare mamwe matikitiva echikamu cheMinerals, Flora and Fauna vachibva vazobatsirana kusunga Muchagineyi.

Muchagineyi akaudza matikitivha kuti nyanga dzenzou idzi akange adzipihwa naWinter kuti adzitengese.

Vakabva vakumbira vaviri ava kuti vaburitse magwaro anovapa mvumo yekutengesa nyanga dzenzou asi vakakundikana zvikaita kuti vasungwe.

Vashandi veZimbabwe Parks & Wildlife Management Authority (ZimParks) vakaongorora nyanga idzi vakaona kuti dzairema 6 kgs uye dzichikosha US$680.

Muchagoneyi atongwa pasi pemutemo weContravening Section 82(1) of the Parks and Wildlife General Regulations S.I 362/1990 ARW Section 128 (b) of the Parks and Wildlife Act Chapter 20:14.