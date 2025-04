Makore 9 ndichirikitwa nemurume . . . ndakapedzisira ndotora zvinodhaka

Muchaneta Chimuka

MUDZIMAI wekuHighfield, muHarare anoti akatanga kutora zvinodhaka senzira yekuti asanzwe marwadzo ekugara achirohwa neaimbove murume wake izvo zvakaona achirohwa kwemakore mapfumbamwe.

Chipo Kahuni (38) akataura nyaya yake nguva pfupi yadarika pamusangano wekubvisa rusarura kuvanhu vanosangana nemhirizhonga uyo wakaitirwa muHarare nemasangano akadai seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network (ZCLDN), Women Health Issues Trust neLove Alliance.

Munyori uno akazokurukura naye padivi apo akadurura nyaya yake izere.

“Upenyu hwandakararama muwanano hwairwadza nekuti murume wangu aive munhu ane hasha dzakanyanya uye aigara achindirova zvekuti rimwe zuva akatondibaya nebanga pachipfuva ndikaenda kunomhan’ara asi takangoyaniswa vakati endai munogarisana zvakanaka, vachiti inga mune vana vatatu vamakaita mose. Usiku hwese ainditsunywa achiti ndisaswedera padyo naye. Takamboedza kuyananiswa nevabereki vangu uye vanasekuru asi kutaura chokwadi ndaigara ndichisvimha misodzi,” anodaro.

Kahuni anoti akazoenda kunotsvaga rubatsiro kusangano rinotsigira vanhukadzi reMusasa Project apo akapihwa zano rekuenda kumatare kunopihwa gwaro rinomudzivirira reProtection Order, izvo akaita.

“Murume uyu akaramba achindirova nemambama nezvibhakera uye akabvarurawo magwaro angu eProtection Order. Ndairohwa kanokwana kaviri pasvondo zvekuti ndakanga ndava kutoita kunge muriwo wake chaiwo wekusevesa sadza. Saka ndakazofurirwa neimwe shamwari yangu kuti nditore zvinodhaka izvo zvinosanganisira ‘broncleer’ kuti ndisaramba ndichifungisisa uye ndisanzwa marwadzo. Ndakaita sekudaro saka mumwe musi murume wangu akatosvika ndakadhakwa akandikwatura nembama ndiri kutodya sadza richibva radonhera pasi asi akashamisika ndichirinhonga ndichidya pasina kutaura naye, ndipo paakaona zvivindi zvandainge ndava nazvo. Ndakatora ma’drugs’ nekuda kwekushungurudzwa,” anodaro.

Kahuni anoenderera mberi achiti: “Ndakanga ndava kuto‘sticker’ uye ma’drugs’ aiti kana akapera mumuviri mangu ndaidedera. Ndaitokanganwa kunyangwe kupa vana bota nechimwe chikafu zvekuti vaitoswera nenzara.”

Zvisinei, Kahuni anoti akazonyururwa mumadhaka aya nemumwe mudzimai wekusangano rinobatsira vanhu mukurwisa kutora zvinodhaka reZCLDN kuti asiyane nekatsika aka.

“Ndakadzidziswa kuderedza kutora zvinodhaka kudakara ndazosiya nekuti hazvisi nyore kuti ungosiya kamwechete. Iko zvino handichatori zvinodhaka, ndava kushanda mabasa anosanganisira kugadzira vanhu musoro muguta reHarare ndichiriritira vana vangu vachiwana dzidzo nechikafu chakakwana. Murume ndakasiyana naye asi ndine tarisiro yekuti kana ndikawana ane rudo rwechokwadi uye asingandirovi ndinokwanisa kugarisana naye zvisinei nekuti kakutya kachiripo,” anodaro.

Muzvare Maxine Chisweto anova gweta anoti Zimbabwe ine zvitsidzo zvayakapa zvepasi rose mukurwisa nyaya dzemhirizhonga zvakadai seSADC Protocol on Gender and Development, United Natios Convetion on the Elimination of All Forms of Dicrimination Against Women (CEDAW) neBeijing Declaration and Platform of Action, pakati pezvimwe.

“Tine zvekare bumbiro remutemo rakanangana nekurwisa mhirizhonga nokudaro tinokurudzira veruzhinji kuti vamhan’are nyaya idzi kumapurisa kuti vabatsirwe,” anodaro.