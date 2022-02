Matanho matsva ari kurumbidzwa

Oliver Kazunga

VARI mubasa rezvekushanyirwa kwenyika vanorumbidza Hurumende nedanho rayakatora rekubvisa mazuva gumi ange akatarwa ekuti munhu anogara kwake oga achimboongororwa chirwere cheCovid-19 kana apinda munyika muno kubva kunze vachiti izvi zvichaita kuti chikamu ichi chisimukire.

Vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano nekurerwa kwevana, Professor Amon Murwira, svondo rapera vakazivisa nezvekunyevenutswa kwematanho uye mitemo mitsva yakanangana nekuderedza kupararira kwedenda iri.

Zvisinei, vashanyi nevari kudzoka muZimbabwe vanofanira kuratidza magwaro ekuti vakaongororwa chirwere cheCovid-19 mukati memaawa 48 vasati vasimuka kunyika dzavanenge vachibva.

Mutauriri wesangano reZimbabwe Tourism Authority (ZTA), VaGodfrey Koti, vanoti vari kufara kuti nguva yekuti veruzhinji havatenderwe kufamba yave kutanga na12 pakati pehusiku kusvika na5:30 mangwani.

“SeZTA, tinotenda Hurumende zvikuru nekurerutsa mirawo yakanangana nekuderedza kupararira kweCovid-19. Zvinotibatsira kukudza chikamu chezvekushanyirwa nepose patinogona napo.

“Takatarisira kuwana mari yakawanda kuburikidza nezvirongwa zvedu zveshambadzo zvinosanganisira ZimBho Campaign, MICE Campaign, Meeting Meet in Zim neVisit Zimbabwe izvo zvine donzvo rekukwezva vashanyi kubva kunze kwenyika,” vanodaro VaKoti.

Vanoti chikamu chezvekushanyirwa chichiri netarisiro yekuti chibatsire mukusimukira kweupfumi hwenyika nemari inosvika US$5 bhiriyoni panosvika gore ra2025 izvo zvinokwanisika kuzadzikiswa.

VaKoti vanoti zvakakosha kuti veruzhinji varambe vachitevedzera matanho aripo ekurwisa Covid-19.

“Tinofanira kupfeka mamasiki edu uye kusaita chitsoko-tsoko nekutevedzera zvimwe zvinodiwa kuti tinge takachengetedzeka,” vanodaro.

Mukuru weTourism Business Council of Zimbabwe, VaWengayi Nhau, vanotiwo, “Tinogamuchira kunyevenutswa kwemirawo yekuderedza kupararira kweCovid-19 zvichitevera kuderera kwevanhu vari kubatwa nedenda iri, vari kuiswa kuzvipatara uye vari kufa. Tiri kutenda Hurumende zvikuru nekuti yakanzwa kuchema kwedu. Izvi zvinoita kuti chikamu chezvekushanyirwa chidzoke panzvimbo yekushanda zvakanaka.”