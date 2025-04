Mbavha yabatikidzwa yakagara mumba mevaridzi

Muchaneta Chimuka

MUNYAYA inoita sebhaisikopo, murume wekuChitungwiza – uyo pane fungidziro huru yekuti imbavha – akabatikidzwa akagara mumba mevaridzi umo vainge vasiya vakiya magonhi vachienda kumusika.

Stephen Tinashe Chipanga (28) wekuZengeza 2 kuChitungwiza ndiye akabatikidzwa nemuridzi wemba, Vincent Chinanyiwa (31), wemubhuku raRusireni kwaSeke ari mumba make zvakaita kuti amusungise pamwechete nekuzoendeswa kumatare.

Mutongi wedare reChitungwiza Magistrates Court, VaAlois Midzi, vakamupa chirango chekugara mujeri kwemwedzi 12 izere.

Chipanga akatongwa nemhosva yekupaza uye kupinda muchivanze chomuridzi (Unlawful entry into Premises as Defined in Setion 131(2) of the Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 9:23).

Muchuchisi VaMunyaradzi Karimazondo vakaudza dare kuti nomusi wa2 Kubvumbi gore rino munguva dzemasikati, Chinanyiwa akasiya akiya misiwo yemba yake ichiri kuvakwa inova ine makamuri maviri achibva aenda kumusika kwaZiko kunotenga zvinhu zvakasiyana-siyana nemhuri yake.

“Pandakadzoka kumusika, ndakashamisika kuona musuwo weimwe kamuri yemba wakazarurwa Chipanga agere mukati. Ndakamubvunza chikonzero neyi ari mumba umu asi haana kupa mhinduro inogutsa achibva atanga kuedza kutiza. Ndakabva ndamubata nechisimba ndichidaidzira vavakidzani kuti vauye vandibatsire kumuendesa kumapurisa,” anodaro.

Chinanyiwa anoti mumwe muvakidzani wake anonzi Amini Mazhambe akatosvika achikakaritsana nemurume uyu vachibva vabatsirana kumuendesa kumapurisa.

Chipanga akaedza kuvhika mhosva yake achiti: “Ini handina kumbopinda mumba mavo asi kuti ndainge ndakagara padyo nemusuwo wemba yavo ndiri panze.

“Zvisinei, dare rakamubata nemhosva zvichitevera umbowo hwakasimba uye mufakazi uyu – Mazhambe – akapupura kuti akawanikidza Chipanga ari mumba achikikiritsana nemumhan’ari akamubatsira kuti anomhan’ara kumapurisa ekwaZiko.