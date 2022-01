Mbavha yapazira mudzimba ka22

Muchaneta Chimuka

MURUME ane makore (35) ekuberekwa akanyimwa bhera nedare pamhosva dzinodarika 20 dzaari kupomerwa apo anonzi akapazira mudzimba dzevanhu kuChitungwiza ndokuba midziyo.

Tatenda Rayson Chiraya wepanhamba 18889 Unit L, ari kutongwa achibva muchizarira uye anobvuma mhosva dzake dzose.

Mutongi Isheanesu Matova wedare reChitungwiza Magistrates Courts vanoti Chiraya adzoke kudare nemusi weMuvhuro unotevera.

Ari kutongwa nemhosva yekupinda muchivanze chevaridzi uye kuba (Unlawful entry into premises in aggravated circumstances as defined in Section 131 (1) (a) as read with Section (131 (2) (e) of the Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 9:23).

Muchuchisi Monalisa Karemba vanoudza dare kuti nemusi wa12 Gumiguru 2020, Chiraya anonzi akabira Tatenda Rayson midziyo yake apo akasvikogura musuwo ndokupinda uye ndokuba magumbeze, redhiyo nemachira ekuwaridza pamubhedha zvaikosha $29 400.

Nemusi wa19 Gumiguru 2020 zvekare, anonzi akaenda panhamba 16355 Unit M akapaza musuwo nenzira imwe chete ndokuba magumbeze, tengi regasi re3kg nezvimwe zvaikosha $7 300 asi pakazowanikwa zvinhu zvinokosha $1 400 bedzi.

Pamhosva yechitatu, Chiraya anonzi akaba midziyo yaRutendo Masadaga (30) wepanhamba 17058 Unit M iyo inosanganisira terevhizheni, tengi regasi, chikafu nemachira epamubhedha zvaikosha $7 500 kukazowanikwa zvinhu zve$3 400 chete.

Izvi zvinonzi zvakaitika musi wa7 Zvita 2021 apo mumhan’ari akanga aenda kubasa kunight club iri kwaChikwanha munguva dzemanheru akasiya pamba paine vana vake vaviri.

Nemusi wa15 Zvita 2021, Masadaga anonzi akabirwa zvekare terevhizheni uye tengi regasi nechikafu nemusungwa mumwe chete uyu zvinokosha $37 000 kukawanikwa zvinhu zvinokosha $17 000 bedzi.

Musi wa31 Kubvumbi 2021, Esinah Chipere wepanhamba 17335 Unit M anonzi akabirwa midziyo yake arere inosanganisira ndiro, mapoto, madhishi, shuga nemufushwa zvaikosha $19 500 uye hapana chakawanikwa.

Chiraya anonzizve nemusi wa19 Chivabvu 2021 akabirawo Fortunate Anontio (33) wepanhamba 16459 Unit M tengi regasi 5kg nechikafu zvinokosha $7 800 ndokuita chiverevere kutiza pasina amuona asi zvose izvi zvakazowanikwa mushure mekunge asungwa.

Vamwe vaanonzi akabira midziyo yavo ndiFortunate Ruponga, Simbarashe Mutema, Joshua Nyenda, Leticia Gava, Nomatter naGeorgina Chitembere.

Pamusoro pezvo, vamwe vanonzi vakabirwa naChiraya ndiTsitsi Chari, Mavis Pasipamire, Acqulina Masango (56), Ngoni Ndundume (40), Mavis Tottayi (36), Netsai Raiva (32), Musindo Muchineripo (34), Tashinga Mudiwakure (31), Rejoice Muyambi, Memory Pasipamire (65) naNommater Pawada (27), vose vari vavakidzani munharaunda yeUnit M neUnit L kuChitungwiza.

Vamwe vanonzi vaibirwa vakarara, mushure mekuita nzendo kana kuti vaenda kumabasa.

Musungwa uyu anonzi aingoba nenzira imwe chete yekusunungura mabhaudhi emisiwo opinda achiba.