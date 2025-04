Mukomana (23) anunurwa pamhosva yechibharo nemavhidhiyo

Muchaneta Chimuka

MUKOMANA ane makore 23 okuberekwa wekuChitungwiza akapunyuka jeri nepaburi retsono mushure mekupomerwa mhosva yekubata chibharo musikana ane makore 16 okuzvarwa, uyo aidanana naye, zvichitevera kubuda kwakaita mavhidhiyo anotaridza mwana uyu achishinha nemumwe murume.

Kelvin Kudzaishe Mukosera wepanhamba 21475 Unit N, Seke akaudza dare kuti akapihwa nharembozha nemusikana uyu kuti aigadzirise apo paakazoona mavhidhiyo aaishinha nemumwe murume.

“Pandakapihwa nharembozha nemusikana wangu uyu, ndakaiendesa kune mukoma wangu ikagadzirwa saka pandakaipihwa kuti ndizoidzorera kumuridzi ndipo pandakaona mavhidhiyo aakatorwa kana kuti kutora iye achishinha nemumwe murume. Ndakabva ndatumira baba vake mavhidhiyo acho kuti vazvionere ndipo paakabvunzwa nezvemavhidhiyo iwayo achibva atanga kunenera ini mhosva zvakaita kuti ndisungwe,” anodaro Mukosera.

Muchuchisi Munyaradzi Karimazondo vakaudza dare kuti munaNdira gore rino, Mukosera – uyo anoita basa rekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana akasangana nemusikana uyu anova ari kuita Form 4 pane chimwe chikoro kuChitungwiza achibva amupfimba akabvuma.

VaKarimazondo vanoti mwana uyu anoti munaZvita gore rapera, ndipo paakashinha naMukosera vawirirana uye pasina dziviriro.

Gure iri rakazobuda pachena mushure mekunge baba vake vatumirwa mavhidhiyo naMukosera apo aishinha nemumwe murume vachibva vatumirawo amai vacho.

Amai vemwana uyu vakamubvunzurudza kuti aive amboshinha nemumwe murume here, achibva apomera mhosva iyi kuna Mukosera zvakaita kuti asungwe.

Kubva pakatanga nyaya iyi mudare, Mukosera airambisisa achiti ainge asina kumboshinha nemwana uyu asi kuti akatorwadziwa kuona mavhidhiyo emusikana wake achishinha nemumwe murume ayo akazotumira kunababa vake.

Pamusoro pezvo, ongororo yakaitwa nachiremba akavheneka mwana uyu yairatidza kuti nyaya yechibharo iyi yainge yakaitika kare zvinogona kunge zvisina chekuita naMukosera.

Zvakadaro, dare rakaona risina umbowo hunoroverera Mukosera pamhosva achibva aregedzwa.

Vachipa mutongo, mutongi VaAlois Midzi vanoti: “Dare harina umbowo huzere hunoratidza kuti ndiwe wakapara mhosva zvichitevera kusaenderana kwehumbowo hwatiri kupihwa nemumhan’ari uye zviri pamagwaro ekwachiremba izvo zviri kupokana nezviri munyaya ino. Nokudaro enda hako hauna mhosva.”

Mukosera akanga ari kutarisana nemhosva yekushinha nepwere (Having Sexual Intercourse with a young person as Defined in Section 70(1)(a) of the Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 9:23).