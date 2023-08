Mutongi asungwa achinyepera kuita mukadzi

MUMWE mutongi wematare edzimhosva kunyika yeUganda akasungwa nemhosva yekunyepera kuve munhukadzi achida kunyorera shamwarikadzi yake bvunzo dzezvidzidzo zvekuzova gweta paLaw Development Centre (LDC) iri kunzvimbo yeLira.

Semwogerere Ammaari Musa, uyo achangobva kugadzwa kuti ave mutongi, anonzi akakwidziridzwa pabasa kuve Grade 1 magistrate neJudicial Service Commission yemunyika iyi masvondo maviri apfuura.

Musa, uyo anozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Mukisa Anthony, akabatikidzwa neChishanu chapfuura achinyorera bvunzo mudzidzi, Irene Mutonyi, anove musikana wake.

Nyaya iyi yakamhan’arwa kumapurisa achibva asungwa.

Musa ari kupomerwa mhosva mbiri dzekunyepa uye ari kutongwa achibva mutirongo.

Mifananidzo yake akapfeka semukadzi uye aine vhudzi rakarukwa iri kutenderera padandemutande.

Mukuru weLDC, Frank Nigel Othembi, anoti Musa ari kutongwa nekutyora mutemo unorambidza munhu kuti anyepere kuve zvaasiri (Section 351 of the Penal Code Act and Impersonation contrary to Section 381 of the Penal Code Act).

Judicial Service Commission yekuUganda inotiwo Musa, uyo anga ari mumwe wevatongi 81 vange vachiri kudzidziswa basa (probation) kwemwedzi mumwe chete, haasisina mukana wekuwaniswa basa iri. – The Manica Post/Time Africa Magazine.