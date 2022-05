Mvura iri kufashaira kupee kumurume

Muchaneta Chimuka

MUDZIMAI wekuChitungwiza ari kupomerwa mhosva yekudira murume wake mvura inopisa, zvikaita kuti atsve zvakaipisisa pachipfuva, padumbu nemuzvidya mushure mekunetsana nenyaya yekusavimbika muwanano yavo.

Livinia Olis (33), anogara paNhano Area kuManyame Park, amiswa mudare reChitungwiza Magistrate’s Courts nemhosva yekupisa zvakaipisisa murume wake – Vincent Tazvivinga (37) – nemvura inofashaira.

Mutongi Mai Jaqueline Gara vamupa bhera repachena vakati adzoke kudare nemusi wa19 mwedzi uno apo kutongwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi.

Muchichisi VaMalvin Mwendera (33) vaudza dare kuti nemusi wa20 Kubvumbi gore rino munguva dzemanheru, Tazvivinga akadzoka kumba achibva kubasa pachibva paita kusawirirana nemudzimai wake panyaya dzemari.

Mudzimai wake anonzi akakumbira mari yekushandisa mumba, achibva amupa US$10 zvinova zvisina kumufadza.

Olis anonzi akatanga kunetsana nemurume wake achimupomera mhosva yekupedzera mari kushamwarikadzi yake iyo yakangozivikanwa mudare saHazvi.

Mudzimai uyu anonzi akazopinda muimba yekubikira ndokufashaidza mvura pachitofu, kwave kudira murume wake achibva atsva zvakanyanya.

Matsamba ekwachiremba akarapa Tazvivinga aburitswa mudare seumbowo achiratidza kuti akatsva dumbu, chipfuva nezvidya.

Mwana wavo ane makore 13 ekuberekwa mufakazi munyaya iyi.

“Zvakaitika pazuva iri ndezvekuti baba vakabva kubasa zvinhu zvose zvaive zvakanaka ndikavakwazisa. Vakabva vasvikodhonza musoro waamai vakabata mabraids avakarukwa vachibva vapinda navo mubhedhuru vachinetsana.

“Mai vakazobuda kwava kufashaidza mvura mupoto ndokubva vadira baba padumbu. Ndozvandakaona,” anodaro mwana uyu.

Olis ari kubvuma mhosva yekudira murume wake mvura inopisa.

“Hongu, ndakamudira mvura inopisa asi ndiye akanga atanga kusvika pamba achibva andirova,” anodaro.

Mudzimai uyu ari kutongwa nemhosva yemhirizhonga (Physical Abuse as Defined in Section 3(1) (a) as read with Section 4(1) of the Domestic Violence Act Chapter 5:16.