Mwana wekutorwa nevabereki adzoka kuzogara mumigwagwa

Muchaneta Chimuka

MUSIKANA wekumbogara mumigwagwa yeguta reHarare apo akatiza vabereki vake kumusha kuChipinge – avo gore rapera vakazobatsirwa neKwayedza kuti vamuwane mushure memakore manomwe uye atove nemwana, ndokubva vadzokera naye kumusha – adzoka zvakare mumigwagwa yeHarare.

Musikana uyu ava kugara zvekare mumigwagwa yeguta guru iri nevamwe vake uye anoti izvi zvakonzerwa nekuomerwa kugara kumusha.

Vabereki vaTadiwa Dube (21) gore rapera vakabatsirwa neKwayedza nemapurisa kuti vasangane nemwanasikana wavo apo amai vake, Mai Rhodha Simango (46), vakafamba nehusiku kubva kuChipinge kuzomutsvaga mushure mekuona Tadiwa muKwayedza munguva yeCovid-19 muna2021

Akange atiza kumusha aine makore 13 ekuberekwa ndokuzowanikwa nevabereki vake ava nemakore 20.

Vabereki ava vainge vachiudzwa nemaporofita nen’anga kuti mwana wavo akatofa saka vakashamisika kunzwa kuti ainge abuda mubepanhau reKwayedza achitaura nezvematambudziko avaisangana nawo sevana vanoraramira mumigwagwa munguva yeCovid-19.

Tadiwa akaendwa naye kumusha naamai vake uye panguva iyi akati akange asisade kurarama upenyu hwemumigwagwa.

Asi svondo rapera, munyori uno akaita mahwekwe naTadiwa panosangana migwagwa Leopold Takawira naRobert Mugabe, muguta reHarare, munguva dzemangwanani apo aibuda mumakadhibhokisi umo ainge akarara nevamwe vake.

Anoti zvekare akatiza kumusha asi mwana wake akasiya naamai vake.

“Handina kuuya kuzogara muno zvachose, ndinopota ndichienda kumba kwasisi vangu kuStoneridge (muHarare). Kuno ndakadzokera hembe dzangu nokuti paya pamakauya mukanditora muina amai vangu, shamwari yavo nemapurisa handina kuzowana mukana wekutora hembe dzangu.

“Zvekare, kumusha ikoko ndaigara ndichipomerwa mhosva dzekuti ndaba mafuta nezvimwe. Kune mukoma wababa akazvimba dumbu mushure mekudyiswa asi ndini ndakange ndava kupomerwa mhosva idzodzo. Pamusoro pezvo, pamba pacho basa rakawanda, ndaingoswera ndichinzi ita chakati nechakati ndikati zviri nani ndibve,” anodaro.

Tadiwa anoti akaiswa nzira yekurera mhuri inoita kuti asaita pamuviri kwemakore akawanda.

Anoti ari kudawo kutsvagirwa basa kuti akwanise kuchengeta mwanakomana wake ane makore matatu okuberekwa uyo waakabereka mushure mekupihwa pamuviri nemumwe murume anogarawo mumigwagwa.

“Vanhu havachapi chikafu kana mari chero kumabhini haunongi kana bhonzo, anenge akan’en’enwa asisina kana muto saka tava kungoita makwikwi,” anodaro.

Pakauya amai vake vachimutsvaga, Kwayedza yakaona chitsvuku ikatenderera pamwe nemapurisa muguta musikana uyu achishaikwa.

Tadiwa akazowanikwa kwapera nguva yakareba ari paCopacabana apo aiyanika manapukeni emwana wake ayo ange awachira kurwizi Mukuvisi.

“Ini ndinobva kuChimanimai uye baba vangu vakashaya mugore ra2010 tikasara tichirerwa naamai. Amai vangu vaigara vachindishungurudza vachinditi handisi mwana wavo, ndiri munhu akanhongwa mumabhini.

“Vakatanga nekuregedza kundibhadharira mari yechikoro izvo zvakaita kuti ndipedzisire ndava kutengesa chibage chaive mumba kuti ndibhadhare mari yechikoro. Izvi hazvina kuvafadza ndokubva vatanga kunditukirira uye kundirova zvinova zvakaita kuti mugore ra2019 nditize pamba ndichinotsvaga basa remumba,” anodaro Tadiwa panguva yaakaita naye hurukuro neKwayedza muna2021.

Anoti akatanga kushanda basa remumba aine makore 15 ekuberekwa uye chikoro akagumira Grade 7 iyo yaasina kuzonyora nekuda kwekushairwa mari.

Tadiwa anoti paaishanda basa remumba, aipihwa mari shoma inosvika US$30 pamwedzi zvikaita kuti atize achinogara mumigwagwa pakutanga.

Zvakadai, nzvimbo dziri kugara vanorarama mumigwagwa idzi hadzina mvura, zvimbuzi uye vanogara vakawanda apo nharaunda yavari igutukutu kunhuwa sezvo vachingozvibatsira pavada zvinova zvine njodzi kuutano hweveruzhinji.

Reverend Taylor Nyanhete, avo vanova national director wesangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, vanoti vanhu vanorarama mumigwagwa vari mumipanda mitatu inoti, vanogara mumigwagwa vasina misha zvachose, vanotiza kudzimba asi vachidzokera manheru kunorara uye vanouya nevabereki vachishandiswa mabasa ekupemha vachivapa mari kana zvavanenge vawana.

“Donzvo redu guru, tichishanda neHurumende, nderekuona kuti vana ivavo vadzokera kudzimba kunogara nemhuri dzavo nekuti mumigwagwa hamuna chimuko. Mune kumbunyikidzwa kunosanganisira kwepabonde kunyanya,” vanodaro.

Munguva ino yechando, vanoraramira mumigwagwa vanoonekwa vakafuga masaga kana mapurasitiki uye vamwe vari mumakadhibhokisi zvinopa mikana yekuti vafe kana kurwara.