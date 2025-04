Mwanakomana waKireni Zulu mudare nechibharo

Muchaneta Chimuka

MWANAKOMANA wemuimbi ane mukurumbira, Kireni Zulu, uyo anonzi Brenny Zulu (20) wekuZengeza 3 akamiswa pamberi pedare reChitungwiza Magistrates Court nemhosva yekubata chibharo mwanasikana ane makore 15 ekuberekwa uyo aidanana naye.

Brenny akabvuma mhosva yake pasina kundandama.

Mwana uyu, uyo ari kuita Form 3, anoti akashinha nemusungwa uyu kanokwana katatu mushure mekunge vatendererana mumwedzi waGunyana 2024 uye munaKukadzi naKurume 2025.

Anoti aibva anwa mapiritsi ekudzivirira kuti asabate mimba anonzi “Morning After Pill” mushure mekunge vashinha vose.

“Ndakatanga kudanana na(Brenny) Zulu mumwedzi waNyamavhuvhu gore rapera mushure mekusangana naye paZengeza 5 Corner Shops, akandipfimba ndikabvuma. Rimwe zuva mumwedzi waGunyana gore rapera, akanditi tiende kumba kweshamwari yake uko ndakanotamba magemhu emunharembozha mushure mezvo ndava kuda kuenda kumba ndipo patakapanana hagi ndokuita bonde tichiwirirana. Takazoenderera mberi nekuita bonde kaviri mumwedzi waKukadzi naKurume gore rino ndichingonwa maMorning After Pill,” anodaro mwana uyu achipupura mudare.

Anoti gure iri rakazofumuka rimwe zuva apo tete vake vakatora nharembozha yaainge akaviga vachibva vatanga kuona mifananidzo iyo aitorwa ari musvo nemashoko erudo aaitumirana naBrenny zvakaita kuti varonde mukomana uyu achibva asungwa.

“Pandakavhura zvaive munharembozha yake ndipo pandakadzidza kuti mwana uyu akanga ava kuita zvevakomana apo aitoronga neshamwari dzake kuti vaende kunorara kudzimba dzevakomana. Zvakandityisa zvikuru ndichibva ndaudza vabereki vake. Takabva tamubvunza asi airamba kudakara tazoenda naye kumapurisa uko akanobvuma kuti ainge ari kuita bonde na(Brenny) Zulu pasina dziviriro,” vanodaro tete vemwana uyu vachipa huchapupu mudare.

Brenny akabatwa nemhosva yekupinda pabonde nepwere (Contravening Section 70, Having Sex with a Minor as Defined in the Criminal Law and Codification Act Chapter 9:23.)

Mutongi, Karen Jeffery, vakamupa chirango chekugara mujeri kwemwedzi 12 asi vakazomubvisira mwedzi mishanu nechitsidzo chekuti haafaniri kupara mhosva yerudzi urwu makore mashanu asati adarika.

Mwedzi minomwe yainge yasara, vakaisendeka zvekare parutivi nechitsidzo chekuti Brenny anofanira kunofondoka kwemaawa 280 paZengeza 3 Clinic.

Muchuchisi munyaya iyi ndiVaPassmore Rulenso.