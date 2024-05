National Foods yobatsira vechidiki kuvamba mabasa

Munyori weKwayedza

KAMBANI yeNational Foods Limited, kuburikidza nechikamu chayo cheStockfeeds Division, yakatanga chirongwa chekutsigira vechidiki nemabhindauko ekuchengeta huku dzemazai nemari inosvika US$30 000 munharaunda dzakasiyana ichishanda yakabatana neCommunity Foundation for the Western Region of Zimbabwe.

Chirongwa ichi, icho chinonzi A Life A Day (ALAD), chine donzvo rekusimudzira vechidiki vari kumaruwa eZimbabwe kuti vawane raramo kuburikidza nemabhindauko.

Kambani iyi iri kuita mabhindauko aya senzira yekudzorera kune veruzhinji avo inoshanda navo.

Kubvira pakatanga chirongwa ichi gore rapera, vechidiki vanosvika 1 500 kubva munharaunda dzakasiyana kuMatabeland North neSouth vabatsirikana.

Chamangwiza weNational Foods, VaMike Lashbrook, vanoti: “Bhizimisi redu rine hwaro hwakabva mukushanda nesimba uye kuzvipira kwemakore akawanda. Isu tinotenda kuti tine basa rekusimudzira zvizvarwa kunyangwe zvichazotevera nekuona kuti vadzidziswa uye kuwaniswa mukana kune vechidiki nechinangwa chekuti vazadzikise matarenda avo. Chirongwa cheA Life A Day ndeimwe nzira yatiri kushandisa kusimudzira matarenda aya uye kutsigira bhizimusi izvo zvichabatsira nharaunda neupfumi hwenyika.”

Mashoko avo anotsigirwa naMuzvare Sithabile Gandi Ndlovu, vanova director wechirongwa cheALAD kuCommunity Foundation for the Western Region of Zimbabwe vachiti: “Tinotenda mushandirapamwe watinoita neNational Foods muchiono chedu chekusimudzira raramo yevechidiki nemabhindauko akasiyana.”