Ndinodawo mari, handidye mapepa: Take Money

Abel Ndooka

NYANZVI yetsiva – Kudakwashe ‘Take Money’ Chiwandire – anoti anogamuchira hake magwaro (certficates) aakapihwa ekuhwina mibairo yakasiyana inosanganisira weYoung Sportswoman of the Year, asi anotiwo zvakakosha kuti varongi vapote vachitsigira nemari sezvo aine mhuri inoda kuchengetwa.

Masvondo adarika akaona Take Money achihwina mibairo inosanganisira Harare Metropolitan Sports of the Year uye neEmpower Bank Youth Business Awards Best Youth in Sport.

Muhurukuro, Take Money anoti anogamuchira kucherechedzwa nekuda kwebasa raari kubata mumutambo uyu, asi semunhu ane mhuri, angafare zvakanyanya kana akawaniswawo mari kunze kwemagwaro senzira yekumutunzvaidza.

“Ini ndine mhuri inoda kuraramiswa, inoda kudya nekudaro dai mibairo yandiri kupihwa vari kuisa nekamari zviite, zvindisimudzirewo muupenyu hwangu.

“Kunzi ndinzi Take Money ndinofanirwa kurarama upenyu hwacho nekutora mari saka mibairo iyi ngaive ine kamari mukati.

“Ndinotenda hangu nekurangarirwa basa rangu randakabata gore rino mutsiva, asi ino yasvika nguva yekuti ndichirarama upenyu hwakasiyana nehwakare, zvinhu zvainge zvakaoma paye,” anodaro Chihera, chinova chidawo chake.

Gore rino, nyenyedzi chena yakavaima muupenyu hwaTake Money uyo akahwina bhande reWorld Boxing Council Interim Title apo akaribvutira kubva kuna Catherine Phiri wekuZambia munaKurume.

Shasha iyi yakazokwanisa zvakare kuchengetedza bhande iri kubva kuna Zulina Munoz wekuMexico uyo waakazvambaradza muno munaGumuguru.

Zvakadai, apo veruzhinji vatarisana nezororo reKirisimasi nekuzopinda mugore idzva ra2023, Take Money anovakurudzira kuti vazvibate panguva iyi nechinangwa chekuchengetedza upenyu hwavo.

“Kirisimasi nekupinda mugore idzva mazuva maviri chete, asi mumazuva aya ngatingwarirei kuti tinogona kurasikirwa nezvakawanda.

“Ngatisatyaire takadhakwa veduwe, ngatikoshese upenyu hwedu nehwevamwe vose. Ngatizvibate uye ngatifare nemhuri dzedu takasunguka.

“Tinoda kuzoonana mugore idzva nyama nemweya zviri pamwe chete, toronga pamwe chete zvinhu zvatinoshuvira kuzokunda mugore ra2023,” anodaro.

Anoti haana hurongwa hweKirisimasi sezvo achangoitambira kumba nemhuri yake.

“Handina kana hurongwa hwandiinawo hweKirisimasi nekuti zvinhu zviri pasi, zvakatongoomawo hazvo. Ndichange ndiri kumba nemhuri yangu takagara hedu, hapana kwandiri kuenda nekuti iye zvino ndiri pakati pakuita gadziriro dzangu dzetsiva.

“Ndiri kuita gadziriro idzi ndichibva kumba mazuva ose saka ndichangozororawo musi weKirisimasi wacho,” anodaro.