Nyakushinha nepwere ofondoka kwemaawa 280

Muchaneta Chimuka

MURUME ane makore 26 ekuberekwa wekubatwa nemhosva yekushinha nemusikana wemakore 17 ekuzvarwa, uyo waakange ava kutogara naye semudzimai wake, akapihwa mutongo wekufondoka pasina mubhadharo kwemaawa 280 padare reChitungwiza Magistrate’s Court

Tinashe Chikoto anogara panhamba 14471 Unit O, kuChitungwiza akabatwa nemhosva yekutyora mutemo weSection 70 of the Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 9:23) uyo unorambidza kupinda pabonde nemunhu ane makore ari pasi pe18 okuberekwa.

Mutongi munyaya iyi ndiMuzvare Karen Jeffery.

Muchuchisi Passmore Lorenzo vakaudza dare kuti nomusi wa18 Gunyana gore rino munguva dzemanheru, Chikoto akashinha nemwanasikana uyu mushure mekunge vatenderana.

Achipa huchapupu mudare, musikana uyu anoti: “Pazuva iri, ndakabva kuDamafalls ndikaenda kuChitungwiza kumba kwemukomana wangu ndichibva ndamutaurira kuti ndainge ndauya kuti ndizogara naye semukadzi nemurume. Munguva dzemanheru, ndakaita bonde naye mushure mekuwirirana uye pasina dziviriro. Takaramba tichiita izvi kwemazuva akawanda kusvika nyaya iyi yazosvika munzeve dzatete vangu.”

Chikoto haana kuramba mhosva iyi.

Akaudza dare kuti akashinha nemwana uyu mushure mekunge amunyepera kuti ainge asvitsa makore 18 ayo akatarwa pasi pemutemo kuti munhu ange achiroorwa kana kuroora.

Magwaro ekwachiremba akavheneka mwana uyu akabudiswa mudare seumbowo.

Baba vemwana uyu vakapawo huchapupu mudare maringe nemanzvengerwo avakaitwa naye muguta reHarare pazuva iro vaida kumudzorera kuBindura kuna vatete vake uko akanga ave kugara.

“Mwana uyu akamboshungurudzwa nenzira yebonde gore rapera panguva iyo aive nemakore gumi nematanhatu asi musungwa akaregedzwa nemapurisa vachipa chikonzero chekuti mwana ainge akatenderana nekuita bonde. Panguva iyi, mutemo wekubvuma bonde wainge uchiri pazera remakore 16 okuberekwa usati wakwidzwa kuenda pa18,” vanodaro baba vemwana uyu.