Raza apinda muTeam of the Tournament

Abel Ndooka

MUTAMBI wemaChevrons, Sikandar Raza, akasarudzwa kupinda muchikwata cheUpstox Most Valubale Team of the ICC Men’s T20 World Cup 2022.

Zvichitevera kupera kwakaita mutambo weICC T20 World Cup uyo waitambirwa kuAustralia uye wakazohwinwa neEngland mushure mekukunda Pakistan musi weSvondo wadarika, Raza akadomwa kuve mumwe wevakatamba zvinonwisa mvura kumutambo uyu.

Akapinda muchikwata chakasarudzwa cheTeam of the Tournament chine vamwe vakaita saAlex Hales weEngland, Jos Buttler (England), Virat Kohli (India), Glen Phillips (New Zealand) naShadab Khan (Pakistan).

Muchikwata chemaChevrons chakanokwikwidza kumutambo uyu, Raza mumwe wevatambi vakadadisa izvo zvakaona achiita 216 runs uye ndokutora 10 wickets.

Ichi chiremerera chikuru sezvo zvinorakidza kusimukira kuri kuita mutambo uyu munyika muno zvichitevera kugadzwa kwakaitwa Dave Houghton pachigaro chinopisa chekurairidza maChevrons nguva pfupi yadarika.

Mumutambo uchangopera uyu weT20 World Cup, maCheverons akapedza ari pekupedzisira muboka reGroup B reSuper 12.

Chikwata chenyika ichi chakangokwanisa kuhwina mutambo mumwe chete wePakistan ndokuita mangange neSouth Africa uyo wakazotadziswa kupera nekuda kwemvura yakanaya musi wacho.

Zvakadaro, Zimbabwe yakapihwa chiremerera chekuronga mutambo weICC U19 Men’s World Cup 2026 pamwe chete neNamibia.

Sachigaro weZimbabwe Cricket (ZC), Tavengwa Mukuhlani, anoti sangano ravo riri kunzwa manyukunyuku nechiremerera chikuru chakapihwa nyika ichi.

“Tiri kunzwa kufara kuti mutambo weICC U19 Men’s World Cup 2026 uri kuzotambirwa muZimbabwe.

“Izvi hazvibatsire kungosimukira kwemutambo uyu munyika chete, asi mukana wekurakidza kuti tiri imwe yenyika dzine mukurumbira mukutamba mutambo uyu pasi rese.

“Panosvika 2026, tinenge takagadzirira zvikuru,” anodaro.

Zimbabwe zvekare yakapihwa mukana wekuronga mutambo weICC Men’s World Cup 2027 wevakuru pamwe chete neSouth Africa neNamibia.