Tevedzerai, musarivare’

Tandayi Motsi

HURUMENDE inoti kunyangwe zvazvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuratidza kudzikira zvishoma, zvakakosha kuti veruzhinji vasavarairwe panyaya yekutevedzera matanho ekurwisa denda iri.

Vachitaura kuvatori venhau nemusi weChipiri mushure memusangano wedare reCabinet muguta reHarare, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Senator Monica Mutsvangwa, vanoti pane kuderera zvishoma panyaya dzevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi munyika muno.

“Hurumende iri kuona kuti pane kuderera zvishoma kwenyaya dzevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pasvondo kubva pavanhu 14 275 mukupera kwesvondo ra27 Chikunguru 2021 kuenda pa11 652 mukupera kwesvondo ra2 Nyamavhuvhu 2021. Kuderera uku kwavepo nekuda kwematanho ari kutorwa neHurumende ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichitevera kunyuka kwacho kechitatu (third wave),” vanodaro.

Sen Mutsvangwa vanoti nzvimbo dzine vanhu vakawanda vari kubatwa neCovid-19 dzinosanganisira Harare Metropolitan, Mashonaland East, Manicaland neMasvingo.

“Veruzhinji vanokurudzirwa kuti varambe vakangwarira uye vachitevedzera matanho ose ekudzivirira kupararira kweCovid-19 nechinangwa chekuti huwandu hwevari kubatwa nedenda iri hurambe huchiderera,” vanodaro.

Kusvika nemusi weChipiri svondo rino, vanhu 112 435 vange vawanikwa vaine hutachiona hwecoronavirus uho hunokonzera chirwere cheCovid-19 mushure mekuvhenekwa muZimbabwe.

Pavarwere ava, 81 570 vakatopona asi vamwe 3 676 vakafa.

Kusvika nemusi uyu zvakare, vanhu 1 707 671 vange vabaiwa majekiseni ekutanga (1st dose) ekudzivirira Covid-19 apo 832 884 vange vabaiwa epiri (2nd dose).

Gwaro richangoburitswa nenyanzvi dzezveutano rine musoro unoti, “Covid-19 Admissions and Community Deaths by Vaccination Status, Harare Zimbabwe”, rinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kufa nechirwere ichi pachakanyuka kechitatu kana zvichienzaniswa nepakutanga (first wave) nekepiri (third wave).

Gwaro iri rakaburitswa pachishandiswa ongororo yakaitwa kuzvitunha 207 izvo vanhu vacho vakafa neCovid-19 zvaiva mumochari.