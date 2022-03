Ticharwa semvumba: Siyachitema

Abel Ndooka

MURAIRIDZI weGlow Petroleum Queens, Perpetua Siyachitema, otsidza kuti chikwata chake chicharwa semvumba mwaka wegore rino zvichitevera kuhwina kwachakaita mukombe weRainbow Amateur Netball League (RANL).

Svondo radarika, Glow Petroleum Queens yakapihwa mubairo weUS$3 000 nemenduru yegoridhe pamabiko akaitwa muHarare ekupemberera shasha dzakahwina mwaka wadarika weRANL.

Muhurukuro neKwayedza, Siyachitema anoti chikwata chake chakatamba zvinonwisa mvura mwaka wadarika izvo zvakachiona chichingokundwa mumutambo mumwe chete murwendo rwavo rwekurwira mukombe weRANL.

Siyachitema, uyo aimbove mutambi wechikwata ichi nechenyika chemaGems, anoti mwaka uno vanoda kurwa semvumba kuti vachengetedze mukombe wavo naizvozvo vanofanirwa kupedza mwaka wose vasina kumbokundwa.

“Sechikwata, tiri kufara nekuhwina kwatakaita mwaka wadarika, zvainge zvakaoma nekuti takazomirira pazuva rekupedzisira kuziviswa kunzi tisu shasha dzeRANL dza2021.

“Saka tichienda mumwaka wegore rino, tinoda kurwa semvumba tihwine mitambo yedu yose uye zvimwe zvikwata zvizive kuti hatisi kuita zvekutamba asi kuti tiri shasha chaidzo. Tikahwina mitambo yedu yose, tinoziva kuti hatizobatire hana dzedu mumaoko sezvatakazoita pazuva rekupedzisira remwaka wadarika apo takange tave kuda kuti ZRP Mambas Queens ikundwe kuitira kuti tizogadzwa humambo hwedu,” anodaro Siyachitema.

Zvichitevera kuhwina kwakaita chikwata chake mukombe weRANL, Siyachitema ndiye akabva asarudzwa kuve murairidzi wemwaka wa2021 (Coach of the Year).

ZRP Mambas, iyo yakapedza iri pechipiri, yakahwiniswawo US$2 000 kuchiti Correctional Queens ikapihwa US$1 500 mushure mekutora nhamba yechitatu. Mutambi weCorrectional Queens, Kudakwashe Mushonge, ndiye akahwina mubairo wePlayer of the Season, Judith Mudekwe weTenax akatora weRookie of the Season uyewo Pauline Jani weZRP Mambas Queens ndiye akahwina weGolden Hand.

Zvakadaro, mwaka weRANL wa2022 uri kutanga svondo rino.