TISHAMWARIDZANE

YAMBIRO PAMUSORO PETISHAMWARIDZANE

CHIRONGWA chino ndeche vanhu vari pachokwadi avo vari kutsvaga shamwari (penpals) pamwe neavo vari kutsvaga wekuroorana naye.

Naizvozvo vose vanotumira maSMS avo kuchirongwa chino ngavave vanhu vari pachokwadi uye voshandisa nhamba dzenharembozha dzavo chaidzo. Hachipo kuparadza dzimba dzevanhu nokudaro avo vakawanikwa nevakaroora havakurudzirwe kunyorera kuchirongwa ichi. — MUPEPETI.

KWAYEDZA ndokutendai nechirongwa chenyu, ndakamuwana wandaida. God bless you, vese vaifona pa0771 959 152 chiregai.

Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndogara kwaMutare uye ndotsvagawo musikana wekuvaka naye musha ane makore 18 – 20. Nhare yangu 0775 318 529, mazvita.

Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye. Ndiri mukadzi ane makore 22, ndinoda murume ane makore 30 zvichidzika. Ndine mwana 1, andifarirawo ngaandibate pa0778 409 109.

Makadini hama? Ndiri mudzimai ane makore 26 ekuberekwa, ndine mwana 1 uye ndinotsvakawo murume anoda kuroora ari HIV negative. Ari paidi andida ndibate pa0785 266 356.

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 30, handina mwana uye ndotsvagawo murume anoda zvekuvaka musha ane makore 35-45 asina chirwere uye anonamata. Anondida anondibata pa0771 166 964.

Makadii veKwayedza? Ndotenda nebasa ramunobata. Ndiri murume ane makore 29 ndine mwana mumwe chete. Ndotsvaga mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane mwana mumwe chete kana asina ane makore ari pasi peangu. Ngaave akanaka chiso nemwoyo uye anotya Mwari. Ndinoda anoshanda basa rinoonekera nokuti ini ndinoshanda, asi matsotsi vanonditambisira nguva nekuda mari nevakawanikwa kwete. Zvakawanda totaura, anenge andifarira ngaandibate pa0715 153 042.

Makadiiko vechino chirongwa? Ndiri mudzimai ane makore 38, ndinotsvagawo murume wekuvaka naye musha ane makore 55 – 60. Ndinoda anoshanda muHurumende. Hutano negative, andifarira anondibata pa0771 616 094.

Ndiri murume ane makore 45 nevana 2, HIV negative uye ndoda mukadzi ane makore 25 kusvika 34 ane mwana 1 kana 2. Ngaave ari mutete ari serious uye anonamata. Nhare yangu 0779 375 696.

Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri murume ane makore 31 nevana vaviri. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 22 kusvika 29. Ndiri HIV negative, vanoda vanondibata pa0782 216 072. Ndinoita zvekurima ndinoda ari serious nemba, ndapota budisaiwo shambadzo yangu.

Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 46, ndinodawo shamwarikadzi yakavimbika. Ini handisi pamushonga Zvakawanda tozotaura, nhare dzangu 0772 704 803.

Ndiri mukadzi ane makore 36, ndinotsvagawo murume ane makore 50 zvichidzika asiri pamushonga. Anoda ngaandibate pa0785 565 751.

Makadii? Ndinotsvagawo musikana wekuwanana naye kana ane mwana 1, ane makore 19 kusvika 23. Nhamba dzangu 0771 217 368, andida fona kana kuisa meseji.

Ndiri mukadzi ane makore 27 nevana 2, ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ane makore 30 kusvika 35. Zvakawanda tozotaura, anoda ngaandibate pa0774 250 318.

Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa ndogara muHarare uye ndotsvaga mukadzi kana musikana ane makore 30 zvichidzika asina chirwere. Anoda ngaandibate pa0777 605 436.

Ndiri murume ane makore 39, ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi anoda imba asina chirwere, ini handina. Ngaave anoda kunamata. Anoda kundibata foni nhamba dzangu idzo 0782 193 768.

Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 24. Anoda ndibatei pa0713 595 614.

Makadii? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana ane makore 19 – 23. Zvakawanda totaura pafoni, andifarira ngaandibate pa0782 721 462.

Ndiri mukomana ane makore 21, ndotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika anogara muHarare. Andida ngaandibate pa0785 703 648.

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 20 asina chirwere. Nhare yangu 0776 858 709.

Ndinonzi Misheck, ndiri kuZhombe ndine makore 23, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20 asina chirwere. Akanaka nhare yangu 0776 858 709.

Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 22, ndinodawo mukomana ari pachokadi ane makore 24 kana 25 anomukira kubasa. Nhamba dzangu i0778 718 450.

Makadini VeTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 20, ndinodawo musikana asiri pamushonga. Ngaave nemakore 18 zvichikwira, nhamba dzangu 0784 660 819.

Makadii? Ndiri mukomana ane makore 20 ndinodawo musikana ane makore 19. Handina chirwere, anoda ngaandibate pa0784

Ndiri mukadzi ane mwana 1, ndinotsvagawo murume wekuroorwa naye ari pachokwadi asina mukadzi. Ndinonamata kuThe African Apostolic kwaMwazha. Andifarirawo ngaandibate pa0785 159 048. Zvakawanda tinozotaura, ndiri negative saka ndinodawo ari negative. Ngaave nemakore 29 kusvika 40.

Ndiri murume ane makore 41 nemwana 1, ndodawo mukadzi ari pachokwadi ane makore 38 zvichidzika. Nhamba dzangu 0717 033 167.

Makadii? Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvaga mukadzi ane makore 29 kusvika 34. Ini ndine mwana mumwe chete uye ndinoshanda. Nhare yangu 0773 565 548.

Makadii? Ndiri murume ane makore 40, ndoda mukadzi akavimbika, zvakawanda totaura. Andifarira ndibatei chero nguva apa 0778 004 529.

Makadii vechirongwa? Ndiri murume ane makore 30, ndotsvagawo mukadzi wekuroora. Ngaave ari pamushonga, kunyanya wekumusha. Anoda anondibata pa0775 509 568.

Ndiri murume ane makore 35, ndodawo shamwarikadzi yekufambidzana nayo inozvishandira isina chirwere inogara muChiredzi kana Triangle. Nhare yangu 0778 265 607.

Ndodawo musikana ane makore 22-29 asina mwana, handina kumboroora. Ndine makore 34 uye ndinoda anoenda kuchechi. Nhamba yangu 0785 526 477. Ndinoda kunyanya wekuChinhoyi. Ngaave ari mudzidzisi kana anogona zvekurima, akavimbika. Nhare yangu 0785 526 477.

Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 29 nevana vatatu. Ndinotsagawo murume anoda zvekuroora ari pachokwadi uye ari pamushonga seni asi asingaratidzike. Andida ngaandibate pa0717 991 014, ndatenda.

Makadii? Ini ndinotsvakawo mukadzi wekuvaka naye imba asiri pamushonga ane makore 29 kusvika 36. Vanoda ndibatei pa0784 876 655.

Ndiri murume ane makore 46, ndoda mudzimai ane makore 35 kusvika 42 okuzvarwa. Nhamba dzangu 0776 724 615.

Makadini? Ndiri mukomana ane makore 28, handisati ndawana musikana anondida. Anoda anondiwana pa0776 150 878.

Makadii vechirongwa? Ndiri mukadzi ane makore 40 nemwana 1. Ndoda murume ane makore 40-50, ndozvishandira uye ndoda air HIV + asingaratidzike seni. Ngaave anofarira mvura yekugezawo. Andifarira nhamba dzangu idzo 0713 831 649 kana anoda upenyu hwekumusha ndoda.

Makadii veKwayedza? Ndave nenguva ndichinyorera, ndinotsvagawo musikana ane makore 21 zvichidzika. Ndine makore 26, nhare yangu 0734 407 377.

Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27, ndotsvagawo mukadzi ane makore 22 kusvika 32 ane mwana umwe. Ndibatei pa0774 606 250.

Ndiri murume ane makore 38 nevana 2. Ndinotsvagawo mudzimai ane makore 34 kusvika 36. Kana pane andida ngaandibate pa0733 386 142.

Makadii veKwayedza? Ini ndinonzi Onias ndinogara kuBindura ndodawo musikana ane makore 20 kana 19 chete. Ini ndine makore 28 ngaandibate pa0713 814 054.

Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 18 nemwana 1, ndinotsvagawo murume ane makore 23 kusvika 27. Ndiri HIV negative, ndogara muHarare. Andifarira anondibata pa0735 553 164.

Ndodawo mukadzi anoda zvekuroorwa, ndine makore 35 ekuberekwa nevana 2. Ndoda ane makore 18 kusvika 30 ari pachokwadi. Andida ndinobatika pa0783 247 570.

Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo mudzimai anoda zvemusha. Andifarira anofona totaura pa0733 156 395.

Ndiri murume ane makore 42, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane vana 2, ari serious uye ari pamushonga. Ndinobatika pa0771 158 994.

VeTishamwaridzane makadini? Ndiri murume ane makore 36, ndinodawo shamwarikadzi inogeza, ane hutano, akanaka samare ane ganda rinotsvedzerera, rinopenyerera nekunhuwirira zvinotapirira nekuyemudza. Ngaave akaumbwa zvinoyevedza ndiye wandiri kuda kuwadzana naye mumazirudo. Ngaasunungeke kubatana neni pa0712 774 011.