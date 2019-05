MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: [email protected] kana kutumira sms panhamba dzinoti: 0714 200 007.

YAMBIRO PAMUSORO PETISHAMWARIDZANE

MAKADII? Ndiri murume ane makore 40 nemwana 1 ndotsvagawo mukadzi ave kuda zvemba. Nhamba dzangu 0776 166 475.

Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora. Ndiri pamushonga, ndine vana 2. Andifarira nhare dzangu 0733 621 091.

Vanhuwe chiregai kufona kana kunyora meseji pa0779 415 820, ndakaroorwa muchandirambisa nemurume.

Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvakawo musikana wekuroora asingarwari ari pachokwadi kunyangwe ane mwana wake. Nhare yangu 0774 286 305.

Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 30, ndodawo musikana ane makore 27 kana 29. Ngaandibate pa0776 344 989.

Makadii veKwayedza? Ini ndinotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 45 asina chirwere nekuti ini handina. Ngaave asingapute kana kunwa doro, ini ndine makore 29 nemwana mumwechete. Ndinoda anoshanda, ini handishande. Ndinoda vari pachokwadi nekuda kuroora asi vanoda zvebonde tisati taroorana musafone. Ndinobatika pa0785 856 128.

Ndiri mukadzi ane makore 35, ndotsvakawo murume anoda zvemba ari pachokwadi ane makore 40 zvichienda mberi. Nhare yangu 0776 955 203.

Ndiri kudawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane makore 32, mwana mumwe. Handisi pamushonga, zvakawanda totaura apo 0774 792 487.

Ndiri murume ane makore 47 nevana vatatu. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 40 zvichidzika. Andifarira ngaandibate pa0773 897 221.

Makadiiko vabiki vechirongwa? Ndiri murume ane makore 36 ndinotsvaga mukadzi wekushamwaridzana naye ane makore 18 – 30 asiri pamushonga. Nhare yangu 0779 666 109.

Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 42, ndotsvaka mukadzi. Andifarira ngaandibate pa0737 449 032, tozotaura zvakawanda.

Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvakawo musikana ane makore 24 zvichidzika asiri pamushonga. Andifarira ngaandibate apo 0776 550 474.

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 28 nevana 2, ndotsvagawo murume anodawo zvewanano asiri pamushonga seni. Nhare yangu 0778 119 788.

Ndiri murume ane makore 34 nemwana mumwechete. Ndiri kutsvaka musikana ane makore 18 – 24 ane mwana kana asina wekudanana naye. Nhare yangu 0027 742 147 524.

Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora uye ndiri pamushonga. Ndine vana 2, andifarira nhare dzangu 0777 021 672.

Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 42 nevana vatatu. Ndinotsvagawo mudzimai ane vana kana asina ane makore 35 kusvika 42. Andida ngaandibate pa0783 240 917.

Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 28, ndinotsvagawo murume wekufambidzana naye. Ndinonzi Faith Dube, nhare yangu 0774 371 211.

Makadini veKwayedza? Ndodawo mukadzi ane makore 20 – 25. Ngaave ari pamushonga, ini ndine makore 26. Ndiri kuChiredzi, andida nhamba dzangu 0772 454 435. Ndinoda chero ane mwana wake.

Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 21, ndotsvagawo shamwari yekupinda nayo muwanano ane makore 25 kusvika pa30 ane mwana kana asina. Vane vakadzi ndokumbirawo musafona. Nhare yangu 0712 300 032.

Ndodawo musikana anoda zvekurorwa. Ngaandibate pa0777 017 076, zvakawanda totaura.

Makasimba here? Ndiri mukomana ane makore 28 ndotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 25 kusvika 35 ane mwana mumwe kana vaviri. Andifarirawo ngaandibate pa0716 156 023.

Makaita henyu veKwayedza? Ndakawana anoda kugara neni. May God bless you, nhare yangu 0717 796 851.

Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 43, handina mukadzi uye ndinotsvagawo mukadzi ane makoe 20 – 40 ane mwana kana asina. Ndoda teacher, nurse kana mupurisa. Ndibatei pa0719 124 278.

Ndiri mukomana ane makore 24, ndodawo musikana wekuroora ane 18 – 24 asiri pamushonga. Andifarira ndibate pa0718 564 301.

Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvakawo musikana anoda zvemba asina mwana seni. Anoda anofona pa0714 674 589.

Ndiri mukadzi ane makore 29 nemwana 1, ndotsvakawo murume anoda zvemba ane makore 30 kusvika 37. Kumusha ndobva kuZaka asi ndogara muGweru. Ndoshanda mabasa emaoko, andida ndibate pa0774 566 741. Vanorwara kwete nekuti inini handirwari.

Makadini zvenyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 44, ndinotsvaka murume wokushamwaridzana naye ane makore ari pamusoro peangu. Ndiri muGweru, nhamba yangu 0779 061 654.

Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 20 ave kuda zveimba uye anotya Mwari. Nhamba dzangu 0716 065 996.

Ndiri murume ane makore 52, ndinotsvaga mukadzi ane makore 42 – 48 ari pamushonga. Andifarira nhamba dzangu 0775 019 612.

Ndiri murume ane makore 44 nemwana 1, ndinodawo mukadzi ane vana vake. Ndinobatika pa0772 886 529.

Makadii veKwayedza? Ndishambadzireiwo nhare yangu, ndiri mudzimai ane makore 38 ndotsvagawo murume wekuvaka naye imba ari pachokwadi. Ndinoda anonamatawo ane makore 45 kusvika 60 asiri pamushonga nekuti ini handina chirwere. Andifarira nhare yangu iyi 0714 464 578.

Ndiri murume ane makore 39 nevana, ndotsvaga mukadzi ari pachokwadi. Ndinoda ari HIV negative ari muHarare kana pedyo. Ngaandibate pa0712 395 837.

Makadiiko veKwayedza? Ndinotsvaga mukadzi wekuroora mutsvuku kana ane vana vake. Ngaave nemakore 18 kusvika 33. Ndinoshanda basa remawoko, nhamba dzangu ndeidzi 0772 808 348.

Makadii veKwayedza? Ndinotsvakawo murume anoda musha, ini ndiri mupfupi mutema. Ndoda ane makore 35 zvichikwira, anotya Mwari. Ndibatei pa0771 260 885.

Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 40 nemwana mumwe chete. Ndiri pamushonga uye ndinotsvakawo murume ari pachokwadi anondiroora ane makore 42 zvichienda mberi. Ndobatika pa0779 838 761.

Makadii veTishamwaridzane? Ndinotenda ndakamuwana wangu wandaida saka vamwe musafone panhamba idzi 0774 494 256. Ndatenda.

Ndiri kutsvagawo shamwarikadzi ine makore 50 isinganwe doro nekuputa uye inoremekedza utano. Ndiri murume ane makore 57. Ndinoda anokudza Mwari, asina murume, ane chimiro chakanaka. Anofarira mabasa emawoko ngaandibate pa0717 994 783.

Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi ane rudo. Ndinoda ane makore 18 – 21 wemuHarare kana Marondera. Andifarira ngaandibtate pa0783 662 174.

Makadii veKwayedza?

Ndiri mudzimai ane makore 33 nemwana mukomana. Ndodawo murume anoda kuroora ari pamushonga asina nungo uye anodawo Mwari. Andida nhare yangu 0774 714 913.

Makadii? Ndodawo musikana asina kumboroorwa, asina chirwere uye anoda kugara pamusha ari mutete. Ndobatika pa0784 116 965.

Ndiri mukomana ane makore 26, ndotsvagawo musikana ari pachokwadi ane makore 18 – 23. Nhamba dzangu 0782 422 313.

Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 48 nevana 3, HIV negative uye ndakafirwa. Ndinotsvaga murume ane makore 53 – 55 ari negative akafirwa seni, anoda vana vake. Ngaave anoziva nzira dzekuroora, anogara nzvimbo dziri pedyo neHarare uye anorarama maererano neBible achirinzwisisa. Akagadzirira kuroora, asina chiramwa, asina dumbu uye anoshanda asi veMasvingo bodo. Kana zvanyorwa zvisiri zvauri usafone, nguva yekutamba handina. Kana zvaenderana newe ndibate pa0714 333 278.

Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27, ndotsvagawo musikana ane makore 20 kusvika 26. Nhare yangu 0774 104 678.

Makadii veKwayedza? Ndine makore 28 nemwana 1 uye handina chirwere. Ndoda murume ari pachokwadi asi varume vevanhu kwete. Nhamba dzangu 0772 388 091.

Ndiri murume ane makore 34, ndinotsvagawo mudzimai wekuvaka musha naye. Zvizhinji totaura, ndobatika pa0783 740 235.

Ndiri murume ane makore 42, ndinodawo mudzimai anoda zvemusha neni. Kana aripo nhamba idzo 0773 905 461.

Makadini? Ndiri murume ane makore 35, ndinodawo mukadzi ane makore 27 kusvika 30 ari HIV positive asati ave kuratidza kurwara. Ada ngaandibate pa0714 203 189 chero nguva.

Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 nemwana 1, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora. Ndinoshanda muHurumende, andifarira nhare dzangu 0716 250 995.

Ndiri murume ane makore 42 nevana 3, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo mudzimai ari pamushogawo ane vana 3 zvichidzika. Ane makore 35 kusvika 40 andida ngaandibate pa0715 739 913. Ndinogara kuMhangura.

Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa, ndinotsvagawo mukadzi ane mwana 1 nemakore 20 kusvika 28. Vanoda ndibatei pa0773 677 053.

Ndiri murume ane makore 38, ndinogara muHarare uye ndine mhuri yangu. Ndotsvaga mukadzi ari pachokwadi, ari HIV negative ane mhuri yakewo. Ngaandibate pa0712 388 659.

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 25 ekuberekwa. Ndinotsvagawo murume ane makore 35 zvichidzika ari pamushonga seni. Ngaave ane mwana wake kana asina nekuti ini ndine wangu. Andifarira anondibata pa0712 485 857.

Makadii? Ini ndiri murume ane makore 38, ndinogara muHarare uye ndaneta nekunyorera.

Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 24 kusvika 34 ari pamushonga.

Ndinoshanda, ngaave ane mwana 1 kana asina. Ari serious andifarira nhamba dzangu 0718 205 961.

Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28 ekuberekwa, ndotsvagawo mukadzi anoda zvemba ane makore 24 kusvika 35 ane mwana mumwe kana vaviri.

Andifarira ngaandibatewo pa0716 156 023.

Ndotsvakawo shamwari, ndiri murume ane makore 43. Handidi matsotsi kana vakadzi vevanhu. Nhare yangu 0777 317 966.