‘Vadzidzi vakaremara vanoda rutsigiro’

Abel Ndooka

SANGANO reSigns of Hope rinoti dzidzo yevana vakaremara yadzoserwa kumashure zvikuru zvichitevera kunyuka kwechirwere cheCovid-19 sezvo vamwe vakadai sevasingaone kana kunzwa havagone kufunda kuburikidza nedandemutande panguva yelockdown apo zvikoro zvinenge vakavharwa sezvinoitwa nevasina kuremara.

Izvi zvakabuda pamusangano wakarongwa neSigns of Hope yakabatana neMISA Zimbabwe uyo wakapindwa nenhengo dzakabva kunyika dzinosanganisira Kenya, Uganda, United States of America neZimbabwe svondo rapera waive pamusoro pekuzeya kukanganiswa kwaitwa chikamu chedzidzo nedenda iri (The Impact of Covid 19 on the Education sector).

Director wesangano reSigns of Hope – Mai Samantha Sibanda – vanoti zvakakosha kutsvaga nzira dzekuti vana vakaremara mitezo vawane mukana wekudzidza panguva yelockdown sezvinoitwa nevasina kuremara.

“Takaona kuti vana vakaremara mitezo vakadai sevasingaone, vasinganzwe kana vane autism dzidzo yavo yakakanganiswa zvikuru nekuda kweCovid-19.

“Vamwe vana vasina kuremara mitezo panguva yelockdown vaikwanisa kuita zvidzidzo vari kudzimba kuburikidza nedandemutande kuti vasasarire kumashure izvo zvasiyana nevakaremara sezvo vanoda kunge vaine murairidzi pedyo navo nguva dzose achivabatsira,” vanodaro Mai Sibanda.

Vanoenderera mberi vachiti, “Vazhinji vacho vanenge vasina zvakare michina yechizvino-zvino kuti vaende padandemutande vagodzidza vachifambirana nevamwe pafundo.”

Mai Sibanda vanoti muzvikoro, vana vasinganzwe nekutaura uye nevadzidzisi vavo – avo vanoshandisa mutauro wesign language – vanofanirwa kupihwa mamasiki akavhurika anobatsira kuti vaone huso nemuromo wemudzidzisi.

“Vana vasinganzwi, vamwe vanoda kuona huso nemiromo yemunhu achitaura saka murairidzi kana akapfeka masiki yake yakavharika mwana uyu hapana chaanenge achidzidza nekunzwa.

“Takapihwa muenzaniso nemumwe wevarairidzi – Kelly Adasko – anodzidzisa kuchikoro chevasinganzwi uye vasingagone kutaura cheDelaware kuUnited States of America achiti ikoko varairidzi vakapihwa mamasiki akavhurika anobatsira vana kuti vaone zvinenge zvichitaurwa nemurairidzi vari muchikoro. Tinodawo kuti mamasiki aya ange achiwanikwa muno achipihwa kuvairidzi nevana vedu zvigobatsira kuti vasarambe vachisaririra kumashure mufundo yavo,” vanodaro.