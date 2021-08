Vakawanda vafa havana kubaiwa

Muchaneta Chimuka

MUTEVEDZERI wegurukota rezveutano nekurerwa kwevana Dr John Mangwiro, vanoti ongororo iri kuitwa pamitumbi (post-moterm) yevanhu vanenge vafa nekuda kwechirwere cheCovid-19 inoratidza kuti yakawanda yacho ndeyevasina kudzivirirwa kudenda iri kuburikidzwa nekubaiwa majekiseni.

Vakataura mashoko aya nemusi weMuvhuro pazuva rekutambidzwa kwemajekiseni eCovid-19 anosvika 5 000 kubazi reAgritex kumahofisi makuru ekambani yeSeed Co ari kuStapleford, kuMt Hampden.

Majekieni aya – ayo achabaiwa madhumeni 2 500 – akavapo kuburikidza nebazi rezveutano nekurerwa kwevana uye achange achibaiwa kuvagari vekuMandebvu, kuMt Hampden kwakare nemachiremba ekuCIMAS.

“Covid-19 chirwere chakaipisisa zvikuru kune vanhu vane zvimwe zvirwere zvakaita segomarara, cheshuga, bp nezvimwe saka kudzivirirwa kwevanhu ava kwakakosha mukuderedza kurwara kwakanyanya uye ndufu. Kana munhu achinge aine zvirwere izvi mushure mekunge anzi ambogara pake ega, zvakakosha kuti achaye nhare kune veRapid Response Team kuti vamuunzire mishonga yake.

“Tinoda kuti ruzivo rwechirwere cheCovid-19 rwutekeshere kwese kusanganisira kunzvimbo dzinotengeserwa vanhu chikafu, mumabhazi nedzimwe nzvimbo dzinosvika veruzhinji kuti tikunde hondo iyi,” vanodaro.

Dr Mangwiro vanoti chikafu chakakosha kuutano hwevanhu uye kuti vange vachiwanawo nguva dzekuzorodza miviri yavo kuti varambe vaine utano hwakanaka.

“Munhu anogona kurasikirwa neduriro kana nzvimbo inogara mazai kumadzimai (ovaries) nekuda kwechirwere ichi zvekuti kana nyaya dzezvepabonde inenge yatova nhoroondo. Saka ndinoti ngatingwarirei, ngatipfekei mamasiki nemazvo nekugeza maoko nesipo,” vanodaro Dr Mangwiro.

Ongororo ichangobva kuitwa nenyanzvi dzeutano inoratidza chikamu chinosvika 90 percent chevanhu vafa neCovid-19 mumasvondo mashoma adarika ndecheavo vasina kubaiwa majekiseni ekudzivirira chirwere ichi.

Izvo zvinoratidza kukosha kwechirongwa chiri kuitwa neHurumende chekubaiwa kwevanhu nhomba kana kuti majekiseni ekudzivirira Covid-19.

Mashoko ari mugwaro richangobva kuburitswa nenyanzvi dzezveutano anoratidza zvakare kuti chikamu che90 percent chevanhu vari muzvipatara nekuda kwechirwere ichi ndevaya vasina kubaiwa majekiseni aya.

Hurumende iri kusimbaradza chirongwa chekubaiwa kwevanhu izvo zvaona Zimbabwe ichitambira mejekiseni anodarika 1 miriyoni mumasvondo mashoma adarika.

Gwaro richangoburitswa nenyanzvi dzezveutano rine musoro unoti, “Covid-19 Admissions and Community Deaths by Vaccination Status, Harare Zimbabwe”, rinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kufa nechirwere ichi pachakanyuka kechitatu (third wave) kana zvichienzaniswa nepakutanga (first wave) nekepiri (third wave).

Gwaro iri rakaburitswa pachishandiswa ongororo yakaitwa kuzvitunha 207 izvo vanhu vacho vakafa neCovid-19 zvaiva mumochari.