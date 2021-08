Vakawanda vafa munaChikunguru

Munyori weKwayedza

MWEDZI waChikunguru ndiwo wakafa vanhu vakawandisa neCovid-19 apo vamwe vazhinji vabatwa nechirwere ichi kubva pakatanga denda iri mumwedzi waKurume wegore rapera.

Vanhu 1 743 vakafa neCovid-19 munaChikunguru gore rino chinove chikamu che49,35 percent chevanhu 3 583 vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino kubvira gore rapera.

Nerimwe divi, vanhu 58 996 vakabatwa neCovid-19 munaChikunguru bedzi chinove chikamu che54,19 percent chevanhu 109 546 vawanikwa vaine chirwere ichi kubva gore rapera.

Zvisinei, nyaya inofadza ndeyekuti vanhu vakawanda vakabaiwa majekiseni ekudzivirira Covid-19 munaChikunguru vanove 1 081 070 chinova chikamu che44,79 chevanhu vose vabaiwa majekiseni aya avo vanosvika 2 413 509 kana zvichitariswa kuti chirongwa ichi chakatanga munaKukadzi gore rino.

Chikamu chekunyuka ketatu kwechirwere cheCovid-19 (third wave) ndicho chakanyanya kuipisisa kana zvichienzaniswa nechekutanga (first wave) chechipiri (second wave).

Nyaya iri kunyanya kushungurudza ndeyekuti chikamu chetatu chedenda iri chiri kuratidza kuderera zvishoma nezvishoma kana chienzaniswa nezvimwe zvikamu.

Izvi zviri kukonzerwa nekuti denda iri rakanyuka munzvimbo diki dzinosanganisira dziri kuMashonaland West pakutanga kwaChikunguru ndokuzopararira nenyika yose apo Harare pari zvino iri iyo iri kunyanya kukanganiswa nechirwere ichi.

Chirwere ichi chiri kurartidza kuti chiri kuderera zvakanyanya kuMashonaland West kana zvichienzaniswa nemamwe matunhu emunyika.

Kutekeshera kwakaita denda iri kune mamwe madhorobha ari kuMashonaland ndiko kwakaita kuti Hurumende iite kuti chirongwa chekurwisa chirwere ichi cheLevel 4 National Lockdown chienderere mberi.

Hurumende yakaedza zvakare kurwisa chirwere ichi kuburikidza nekukoshesa chirongwa chekuti veruzhinji vabaiwe majekiseni ekudzivirira Covid-19, zvikuru kunzvimbo dzinosanganisira kumadhorobha madiki, kumaruwa nekumiganhu yenyika.