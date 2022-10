Vamuka vachiona ‘coffin’ remwana pamba

Abel Ndooka

VAGARI vekwaSisk, kuTynwald, muHarare vakatyamadzwa zvikuru nhasi mangwanani apo vamuka vachiona bhokisi rinovigirwa vafi rine mbatya dzemwana mucheche mukati rakakandwa mubindu reimwe mhiri.

Bhokisi iri range rakakandwa mubindu remuriwo raVaDavid Mashoko.

Mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare, Inspector Luckmore Julius Chakanza vanoti vanoda nguva yekuronda mafambiro enyaya iyi.

Zvisinei, mhomho yevanhu yaungana vachiona manenji aya apo mumwe mudzimai asina kuzivikanwa zita rake anonzi auya akavhura bhokisi iri, ndokuona musina chitunha asi muine nhumbi dzemwana chete.

Chiitiko ichi chinonzi charwadza zvikuru maroja epamba paVaMashoko avo vachangobva kushaikirwa nemwana wavo mucheche masvondo maviri adarika.

VaMashoko vanoti havazive kuti bhokisi iri rakabva kupi uye kuti rakandwa nani mubindu ravo.

“Ini ndatomutswa navadzimai vangu kuseni vachiti hanzi mugadheni medu mune bhokisi remwana mucheche uye rine hembe dzirimo. Saka zvatotikatyamadza kuti zvinorevei.

“Hatina kujaira kusangana nemashura akadai,” vanodaro.

Vanoti vazonomhan’ara nyaya iyi kumapurisa ekuDzivarasekwa 2 avo vauya ndokubva vatora bhokisi iri vakaenda naro.

“Ndaona zvaitika sekudaro, ndaenda kunoshevedza mapurisa kuti vauye kuzoona manenji aya. Ndauya navo vakabva vatora bhokisi iri vakaenda naro, ndizvo chete zvandinongoziva. Ndipo pabva paperera nyaya yacho,” vanodaro VaMashoko.

Mudzimai wavo, uyo aramba nezita rake, anoti vamutswa mangwanani kuma6 neshamwari yake yauya ikati inokumbira mapuranga ari mubindu ravo kuti azoashandisa iye akati havana mapuranga.

Mai Mashoko vanoti vatorana neshamwari yavo ndokunotarisa mapuranga aya apo pavazoona bhokisi iri.

“Ndine shamwari yangu yauya kuseni ikanditi yaona mapuranga ari mugadheni medu ikakumbira, ini ndikati handina mapuranga. Ndipo pandati ndinotarisa kuti chii, ndokuona riri bhokisi.

“Shoko razotenderera muraini ndokubva pazara vanhu zvekuti pane mumwe munhu azouya akarivhura bhokisi iri ndokuona musina chinhu, asi hembe chete.

“Kutaura chokwadi, isu hatizive kuti rabva kupi bhokisi iri uye hatiite zvemishonga zvange zvave kutaurwa nevamwe vanhu.

Kana muchida shevedzai n’anga kana maporofita, pano hapana chavanowana kana chavanobata,” vanodaro Mai Mashoko.

Vanoenderera mberi vachiti: “Chiitiko ichi chabata-bata zvakanyanya maroja edu atinogara nawo avo vane masvondo maviri vashaikirwa nemwana mucheche. Hatizive kuti akanda bhokisi iri ange achida kurwadzisa maroja edu here kana kuti kwete.

“Iye zvino maroja edu abuda, vaenda kuchipatara nekuti mudzimai wacho haasi kunzwa zvakanaka,” vanodaro Mai Mashoko.

Zvichakadai, vavakidzani vavo vanoti zvinhu zvinoyera kuti bhokisi revafi rionekwe pose-pose.

Fortunate Mzizi, uyo anove mumwe wevavakidzani waVaMashoko, anoti: “Patamuka kuseni, tanzwa kuti kune bhokisi remwana rawanikwa mugadheni mukati macho muine zvipfeko zvitatu matracksuit.

“Pekutanga, vanhu vafunga kuti mubhokisi iri mune munhu mukati saka pazouya vamwe amai vakarivhura ndokuona musina munhu asi hembe chete.”

VaAnesu Charumbira vanotiwo aya mashura chaiwo.

“Vanhu vari kushamisika nezvaitika izvi, mashura chaiwo. Zvinogona kunge zvichireva kuti pamberi apo pane zvakaipa zvinogona kuitika,” vanodaro.