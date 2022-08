‘Vechidiki siyanai nezvinodhaka’

Muchaneta Chimuka

SENZIRA yekucherechedza zuva revechidiki reInternational Youth Day, sangano reZimbabwe National Council of the Welfare of Children (ZNCWC) – rakabatana nebazi rinoona nezvevechidiki uye mamwe mapoka – vakawanisa vechidiki kuHopely muHarare mukana wekuita mitambo yakasiyana uye kukusha mashoko edzidziso maringe nekurwisa nyaya dzekutorwa kwezvinodhaka zvisingatenderwe mumiviri.

Vachitaura neKwayedza padivi, Reverend Taylor Nyanhete vanova director kuZNCW vanoti vechidiki ndivo vakabata remangwana renyika asi dambudziko guru ramuka muZimbabwe nderekutorwa kwezvinodhaka uko kuri kukanganisa dzidzo nebudiriro yavo.

“Pazuva ranhasi taona zvakakosha kuti tiunganidze vechidiki vemuno muHopley kuburikidza nemitambo yebhora asi tichitora zvekare mukana uyu mukuvafundisa maringe nezvenzira dzekurarama zvakanaka. Vechidiki vazhinji vava kugara vakakoriwa nemitoriro izvo zvinoita kuti vaswere vakarara vopedzisira vava kurwara kana kurasika njere.

“Chirongwa chiripo pakuvabata vasati vapinda mazviri kuti vave nesarudzo yakanaka yeupenyu. Tinoda kuti vashingirire nedzidzo yavo kuti vazowana mabasa akanaka anovapa chouviri,” vanodaro.

Mashoko avo anotsinhirwa naBetty Chihota anova murongi kusangano rinorwisa zvinodhaka mukati mevechidiki reYouth by Youth.

“Tinopanga mazano kune vechidiki vari kutora zvinodhaka uye tine huchapupu hwevamwe vakatosiya zvachose vatova vatungamiriri mune zvimwe zvirongwa zvedu.

“Vaya vanenge vava kurwara tinovatumira kune mamwe machiremba atinoshanda nawo kana masangano kuti vabatsirwe. Kutora zvinodhaka kwakaipa nekuti kune vamwe vava kutorasika njere nekuremara uye zvinopisa tsitsi nekuti hakuna zvikoro zvinoda kudzidzisa vana vakadhakwa.

“Kana imo mumabasa chaimo munhu anenge akadhakwa anoresva basa rinofanira kuitwa nemazvo saka mikana yekurasikirwa nemabasa inowanda zvekare,” anodaro.

Andromedah Naringo anova murongi kusangano reRestless Development anoti vanoshanda nevechidiki vachivafundisa nezvekukosha kwekuchengetedza utano panguva yekutevera.

“Paongororo yatakaita, takaona kuti vechidiki vazhinji havasati vava kuziva nezveutano hwesikarudzi, zvikuru sei panguva iyo vanenge vari kunguva yavo. Tinobatsira vechidiki nezvekushandisa zvakadai sesanitary ware kuti vagare vakashambidzika uye tinochema kumakanzura edu kuti mvura igare iri mudzimba nekuti panguva yakadai madzimai nevanasikana vanotarisirwa kugara vachigeza miviri yavo zvose nemawoko,” anodaro.

Loveness Mukaro anova mugari wemuHopely anoti dambudziko rekushaikwa kwezvekushandisa kumadzimai nevanasikana iguru izvo zvinoita kuti vazhinji vapedzisire vava kumbunyikidzwa.

“Madzimai anofanira kuwaniswawo mabasa emawoko avanoita kuti vakwanise kuriritira mhuri.

Semuno muHopely, tine matambudziko mazhinji sezvo vazhinji vasina mabasa akati tsvetere, vakawanda vari kuita zvekutengesa asi zvawandirwa saka achatengera mumwe hakuchina,” anodaro.

International Youth Day rinocherechedzwa musi wa12 Nyamavhuvhu.