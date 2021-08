Vechidiki vozeya matambudziko

Muchaneta Chimuka

VECHIDIKI vari munyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community (Sadc) nemusi weChishanu vakapinda mumusangano uyo wakarongwa nesangano reChild Rights Network for Southern Africa (CRNSA) rakabatana neveZimbabwe National Council for the Welfare of Children (ZNCWC) apo vakazeya matambudziko avari kusangana nawo munguva ino yekurwisa chirwere cheCovid-19.

Vachitaura pamusangano uyu, uyo wakatwa pamasaisai, vana vemunyika dzemudunhu iri vakataura nhunha dzavo.

Nyika dzakapinda mumusangano uyu dzinosanganisira Zimbabwe, Namibia, Tanzania, Zambia, Mozambique, South Africa, Lesotho nemamwe masangano anorwira kodzero dzevana.

Tinotenda Chiimbindi anova nhengo yeZNCWC anoti sevechidiki, zvichiri kuvanetsa kuti vafundire kudzimba sezvo vasina nharembozha dzinoita kuti vakwanise kuenda paindaneti uye mabhanduru ari kudhura kuti vakwanise kudzidza pasi pechirongwa cheE-Learning.

“Vabereki vedu ndivo vari kutumirwa basa ratinofanira kunge tichifunda nevarairidzi vedu. Saka dambudziko nderekuti ndivo vanoswera vaine nharembozha dzavo kumabasa uye pavanozodzoka manheru tava kuda kutora basa riya, magetsi anogona kubva angoenda.

“Tiri kurasikirwa nedzidzo zvakanyanya munguva ino yelockdown. Kune vamwe vana vari kufunda kumaruwa zvekare kusina kana magetsi acho saka tinoti kudai zvirongwa zvekushandiswa kwesimba remagetsi rinobva muzuva zvavandudzwa muzvikoro nemudzimba uye midziyo yacho ichiwanikwa nemitengo yakaderera,” anodaro Chiimbindi.

James Sithole wekusangano rimwe chete iri anoti pwere dzine mikana yakakura yekutapurirwa Covid-19 nokuda kwenharaunda dzavanogara dzinenge dzakaungana vanhu.

“Kuchine vana vari kuenda kunoita zvidzidzo zvavo zvekuchikoro mudzimba umo vanenge vakavharirwa misuwo nemahwindo kuitira kuti vasasungwe nemapurisa sezvo zvichiitwa zvisiri pamutemo. Nyaya dzekuunganidzwa panzvimbo imwe chete idzi pasina mhepo yakakwana dzinokonzera kutapurirana Covid-19 kwatiri vana,” anodaro.

Sithole anoti vana vakaremara vazhinji havana makombiyuta anoenderana navo kuti vaiitewo zvidzidzo zvepamasaisai.

“Tinofara zvikuru nezvirongwa zvedzidzo zvinoitwa paredhiyo nekuti zvinobata vana vose vekumaruwa nemumaguta kunyangwe vane karedhiyo kadiki uye paterevhizheni mitauro yemasaini yava kugara iripo izvo zvinobatsira vana vasinganzwi asi vachiona. Vabereki zvekare vanofanira kudzidziswa kufundisa vana kudzimba,” anodaro.

Muzvare Eve Charambarara vanova project officer kuZNCWC vanoti nyika dzakawanda pasi rose dzakakanganiswa zvirongwa zvine chekuita nebudiriro nekuda kwechirwere cheCovid-19 apo vechikoro vave kutora nguva refu vagere mudzimba senzira yekuderedza kupararira kwedenda iri.

“Chirwere cheCovid-19 chandengendesa pasi rose, dzidzo nemabhizimusi zvaderera uye vana vakaremara ndivo vari kunyanya kutambudzika sezvo vamwe vabereki vavanogara navo vasati vava kuziva mitauro yemasaini, nekudaro kunyangwe murairidzi akatumira basa raanenge achida kuti riitwe, mubereki haazokwanisa kurisvitsa kumwana,” vanodaro.