Zhoya apihwa ‘red card’ neFIFA

Munyori weKwayedza

AIMBOVE munyori mukuru wevaridzi vepembe kuZIFA, Obert Zhoya, akatemerwa zvirango zvekuti asave nechekuita nenhabvu kwemakore mashanu zvichitevera kubatwa kwaakaitwa nemhosva yekushungurudza zvine chekuita nebonde varidzi vepembe vechidzimai.

Akabva aripiswa US$20 400.

Zhoya akasiya chigaro chake muna Kubvumbi gore rino apo FIFA yakatanga kuferefeta nyaya yakaendeswa kwavari nevanhu vaimupomera mhosva.

Zhoya akawanikwa aine mhosva nesangano reFIFA Adjudicatory Independent Ethics Committee.

Muchinyorwa, FIFA, iyo isingade kunzwa nyaya dzine chekuita nekushungurudzwa, inoti chikwata chaiferefeta nyaya iyi chakagutsikana nehumboo hwachakawana panyaya yaZhoya.

“Mushure mekunyatsoongorora humboo hwakabva kune vakashungurudzwa zvichitevera kuferefetwa kwakaitwa nyaya iyi, chikwata cheInvestigatory neAdjudicatory Chamber chakagutsikana kuti Zhoya akatyora mutemo weArticle 23 (Protection of physical and mental integrity), Art. 25 (Abuse of position) uye Article 13 (General duties) yeCode of Ethics,” chinodaro chinyorwa cheFIFA.

Zhoya akaziviswa nezvemutongo wake uyu nezuro, zuva iro pakabva patanga zvirango zvaakatemerwa.

Aimbove shefu waZhoya, Bryton Malandule ari kupomerwawo mhosva yekushungurudza varidzi vepembe vachidzimai uye nyaya yake iri kuferefetwa.

Nyaya dzekushungurudzwa nenzira yepabonde munhabvu, kubva kuhutungamiri kusvika kuvatsigiri, huri kuwanda muZimbabwe zvekuti vanamazvikokota vanoti nyaya yaZhoya inofanirwa kuve mucherechedzo kune vangade kuzopara mhosva dzakadai mune remangwana.