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ZVICHANGOITIKA: Mukuru weuto reZNA Edzai Chimonyo ashaya

08 Jul, 2021 - 14:07 0 Views
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ZVICHANGOITIKA: Mukuru weuto reZNA Edzai Chimonyo ashaya

Kwayedza

Columbus Mabika

Mukuru wemauto eZimbabwe National Army, Lieutenant-General Edzai Absalom Chakanyuka Chimonyo ashaya.

Muchinyorwa chavo chepaTwitter, mutauriri wemutungamuri wenyika (Presidential spokesperson) VaGeorge Charamba vanoti Lt Gen Chimonyo vashaya mushure mekutambura kwenguva refu negomarara (cancer).

“Zvinorwadza kuzivisa nezvekushaika kwaGeneral Chimonyo nhasi mangwanani mushure mekurwa kwenguva refu negomarara. Fambai zvakanaka murwi wehondo yerusununguko, Commander uye mumiririri wenyika (Ambassador),” vanyora vachidaro VaCharamba.

. Zvakawanda zviri kutevera. – Munyori weKwayedza/The Herald

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