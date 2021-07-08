ZVICHANGOITIKA: Mukuru weuto reZNA Edzai Chimonyo ashaya

Kwayedza
Columbus Mabika
Mukuru wemauto eZimbabwe National Army, Lieutenant-General Edzai Absalom Chakanyuka Chimonyo ashaya.
Muchinyorwa chavo chepaTwitter, mutauriri wemutungamuri wenyika (Presidential spokesperson) VaGeorge Charamba vanoti Lt Gen Chimonyo vashaya mushure mekutambura kwenguva refu negomarara (cancer).
“Zvinorwadza kuzivisa nezvekushaika kwaGeneral Chimonyo nhasi mangwanani mushure mekurwa kwenguva refu negomarara. Fambai zvakanaka murwi wehondo yerusununguko, Commander uye mumiririri wenyika (Ambassador),” vanyora vachidaro VaCharamba.
. Zvakawanda zviri kutevera. – Munyori weKwayedza/The Herald