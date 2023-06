Chevrons: Vatsigiri vofara

Abel Ndooka

VATSIGIRI vemaChevrons vari kupembera nematambiro ari kuita chikwata ichi zvichitevera kubudirira kwachakaita kuenda kuSuper Six yemutambo weICC Men’s Cricket World Qualifiers uyo uri kutambirwa muno.

MaChevrons akakunda Nepal, Netherlands, West Indies neUSA muboka rawo reGroup A ndokubudirira kuenda kuSuper Six uko achasangana neOman, Sri Lanka neScotland izvo zvaive muGroup B.

Zvichitevera kubudirira kwaakaita kufambira mberi, vatsigiri vecricket vazhinji vakamhanya kunyora paFacebook peji reKwayedza ndokukorokotedza chikwata ichi.

Vanotevera vamwe vatsigiri vakanyora vachipembera kukunda kwemaChevrons.

Frank Cape Painters – Chevrons the best team. Masports manyama. Shumba Mushirivindi Masilo – Ipapa ndipo unonzwa umwe achiti muZim hamuna chisvinu. Zimbabwe inyika yakanaka chose asi kuti isu varidzi tisu tinoparidzira manyepo kutsvaga kunzwirwa tsitsi nevamwe kuti vatipe chepamaoko. Yes chepamaoko chinodiwa asi kwete nekuparidza nhema, hezvo vazviita ka avo maChevrons. Zim ka iyi.

Ps Jeremiah Vusumuzi Ndebele – Zimbabwe yadadisa.

Tsile Fortue Tsilehot – Kucricket tombomira-mira zvedu. Well done boys.

Rian Tendai – Pamabhora ese muZimbabwe ndochasara chine musoro.

Mitambo yeSuper Six iri kutanga nhasi (China) apo maChevrons achasangana neOman uye mutambo wavo unotevera achatamba neSri Lanka nemusi weSvondo ozopedzisira neScotland svondo rinotevera nemusi weChipiri. Mitambo yese iyi ichatambirwa kuQueens Sports Club kuBulawayo.

Apo maChevrons ari kutamba kuSuper Six, ari kuenda nezvibodzwa zvina zvaakawana zvichitevera kukunda kwaakaita Netherlands neWest Indies.

Zvikwata zviviri izvi, Netherlands neWest Indies, zviri kuteverawo maChevrons kuenda kuSuper Six.

Mumitambo yatambwa nechikwata chaDave Houghton kusvika parizvino, vatambi vanoti Sikandar Raza, Sean Williams, Joylord Gumbie, Blessing Muzarabani, Tendai Chatara nevamwe vakasiyana vange vachitamba zvinonwisa mvura.

Raza akakwanisa kuhwina mubairo weMan of the Match mumitambo miviri inoti yeNetherlands neWest Indies, kuchiti Williams akahwina mubairo uyu mumutambo weUSA apo akaita zvibodzwa 174.

Mumutambo weUSA uyu, maChevrons akahwina zvine mutsindo izvo zvakamaona achihwina ne304 runs.