First Lady vobatsira vanoshaya

Tendai Rupapa

MUDZIMAI wemutungamiriri wenyika First Lady Amai Auxilla Mnangagwa nemusi weMuvhuro uno vakapa rubatsiro rwezvinhu zvakasiyana zvinosanganisira zvekudya, magumbeze nehembe zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora kumisha inochengeta nherera nevakwegura muHarare.

Vakapa zvipo izvi kumisha minomwe inochengeta nherera nevakwegura kuburikidza nesangano ravo reAngel of Hope Foundation – iro riri kuita basa guru rekubatsira vanotambura.

Misha yakawaniswa rubatsiro urwu ndeinoti Bako Redonhodzo Old People’s Home, Chinyaradzo Children’s Home, SOS Children’s Home, Shungu Dzevana, Breaside Old People’s Home, St Joseph Home for Boys neDanai Children’s Home.

Mai Casimir Chipere, avo vanove Angel of Hope head of programmes, ndivo vakagashidza zvipo izvi kumisha iyi.

Vanoti Amai Mnangagwa, kuburikidza nesangano ravo, vacharamba vachibatsira vanoshaya kuitira kuti vawane mikana yakasiyana muupenyu hwavo.

“First Lady, avo vanove patron vedu, vane chido zvikuru neraramo yevanhu vemuZimbabwe, kunyanya vanotambura,” vanodaro.

Vanoti Angel of Hope iri kubatsira mune zvakasiyana zvinosanganisira kusimudzira nyaya dzeutano.

Mai Chipere vanoti zvimwe zvavakapa kumisha iyi zvinosanganisira hupfu, mafuta ekubikisa, mupunga, shuga, munyu nemukaka.

Mukuru wemusha weBako Redonhodzo, Mai Emilia Mukaratirwa, vanorumbidza Amai Mnangagwa nebasa guru ravari kuita rekubatsira vanoshaya.

“Amai vari kutiitira zvakawanda pamusha wedu uye tinovatenda zvikuru. Ndinoziva kuti vari kubatsira zvakare mimwe misha, chinova chiratidzo chekuti vane chido chevanhu vanoshaya pamwoyo wavo.

“Gore rapera, vakatipa huku dzekutangisa mabhindauko kuitira kuti tikwanise kunge tichizviriritira,” vanodaro.

Mbuya Rosita Chimoko (73) – avo vagara pamusha weBako Redonhodzo kwemakore 20 adarika – vanotenda Amai Mnangagwa nesangano ravo reAngel of Hope nekubatsira kwavari kuita vanotambura.