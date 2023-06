‘Shinga Mai TT shinga’

Abel Ndooka

VATSIGIRI vaFelistas Murata, uyo anonyanya kuzivikanwa saMai TT, vari kumushingisa kuti asarase tariro zvichitevera kutongerwa kwaakaitwa kugara mujeri kwemwedzi mipfumbamwe mushure mekubatwa nemhosva yekuba.

Svondo radarika, mutongi wedare reHarare Magistrates Court, Munashe Chibanda, akatongera Mai TT kugara mujeri kwemwedzi mipfumbamwe izere apo akabatwa nemhosha yehumbavha.

Pamhosva yekuba, Mai TT akanzi apike mwedzi mitanhatu kuchiti mimwe mwedzi mitatu yakazotutsirwa nekuda kwekuti musungwa uyu haana kupedzisa chirango chaakambopihwa nedare chekufondoka pasina muripo (community service) pamhosva yaakambopara yekurova munhu mugore ra2015.

Zvichitevera kukandwa kwaakaitwa mujeri, vatsigiri vaMai TT vakamhanya kunyora papeji reKwayedza repaFacebook apo pakabuda nyaya yekuti atenherwa mutirongo, vachiti Mai TT ashinge sezvo ave kutanga upenyu hutsva muchizarira.

Anotevera mamwe emashoko akanyorwa nevatsigiri pamusoro paMai TT:

Blessing Chimhungwe: Zvirimo mukurarama but ndarwadziwa nenguva yekutonhora ino yaapinda mukati.

Sanatoriah Chigudu: Mhanza haisekwi, it shall be well Mai TT unobuda soon be strong.

Nox Nomarah Norman Moyo: Jere harisekanwi guys, very sorry Mai TT.

Sophinia Shava: Inguva, zvinodarika be strong.

Blessings Nyateka: Ndinokudai chaizvo Mai TT, chero zvakaoma shingai sisi we love u.

Nyasha Temp Chikengezha: Sorry wangu, jeri harina mugoni be strong dear, wato graduater degree rako.

Lucy Musundire: Zvakaoma vana vake veduwe!

Theresa Nzira: She will be okay panopfurika, mudzimai akasimba.

Ruth Chirinda: Zvinowanika muhupenyu.

Amanda Mutete: Tatokusuwa kare.

Asi kune vamwe vaverengi vaiti Mai TT haafanirwe kunzwirwa tsitsi sezvo asiri iye wekutanga kupika jeri.

Pakanyorwa kuti vana vaMai TT vachasara nani, vamwe vaverengi vakapopota semoto wadirwa peturu vachiti kune vasungwa vakawanda vane vana asi vari kuripira mhosva dzavo kumajeri, saka zvimwe chetezvo zvinofanirwa kuitika kunaMai TT.