Shonga orwira mubairo weCAF Goalkeeper of the Year

Abel Ndooka

KUTAMBA nhabvu inonwisa mvura kwave kubhadhara kumubati wepagedhi wemaMighty Warriors neHarare City Queens – Cynthia Shonga – uyo akadomwa kuve mumwe wevabati vepagedhi vemuAfrica vari kurwira mubairo mukuru weCAF Goalkeeper of the Year.

Svondo rino nemusi weChipiri, sangano reConfederation of African Football (CAF) rakaburitsa mazita evatambi vari kurwira mibairo inosanganisira Player of the Year, Interclub Player of the Year, Young Player of the Year neGoalkeeper of the Year.

Vatambi vachahwina mibairo iyi vachazoziviswa nemusi wa11 Zvita pamabiko acharongwa neCAF eConfederation of African Football Awards 2023 kuMarrakech, kuMorocco.

Shonga ari kurwira mubairo weGoalkeeper of the Year nevamwe vatambi vapfumbamwe vanoti Ange Bawou wekuCameroon, Dolores Masongo (Equtorial Guinea), Imane Abdelahad (Morocco), Khadija Er-Rmichi (Morocco), Chiamaka Nnadozie (Nigeria), Adnile Dlamini (South Africa), Kaylin Swart (South Africa), Najiart Abass Idrisa (Tanzania) naCathrine Musonda (Zambia).

Shonga – uyo ane makore 23 ekuberekwa – mwedzi mishoma yadarika akahwina mubairo weGoalkeeper of the Tournament apo aitambira maMighty Warriors kuCosafa Women’s Championship kuSouth Africa.

Uyu waive mubairo wake weCosafa wechipiri sezvo mugore ra2019 akahwina mubairo mumwe chete apo aitambira chikwata chemaYoung Mighty Warriors cheU-20 kumutambo weCosafa U-20 Women’s Championship uyo wakatambirwa kuSouth Africa zvekare.

Muhurukuro neKwayedza, Shonga anoti haasi kugona nemufaro ndokutsidza kuti acharamba achishanda nesimba kuti asimukire munhabvu.

“Ndine kutenda kukuru uye ndinoti kushanda nesimba kunobatsira zvikuru, kushanda nesimba ndiko kwandisvitsa pano nhasi, saka ndichiramba ndichishanda nesimba kuti ndirambe ndichienda mberi mumutambo uyu,” anodaro Shonga.

Nguva pfupi yadarika achangobva kuSouth Africa nemaMighty Warriors, Shonga akati shuviro yake kutambira zvikwata zvikuru zvekuEurope zvakaita seBarcelona yekuSpain neParis Saint-Germain France.

“Ini mune remangwana rangu kana nyenyedzi chena ikapenya muhupenyu hwangu ndinoda kuzotambira nhabvu yangu kuEurope kuzvikwata zvikuru zvakaita seBarcelona yekuSpain kana PSG yekuFrance.

“Mutambi wese wenhabvu wemuno shungu dzakewo kusvika kure nemutambo uyu saka ini ndizvo zvandiri kushuvirawo uye ndichashanda nesimba kusvika ndawana mukana uyu,” anodaro Shonga.