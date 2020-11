Chimuka atora mumwe mubairo

Munyori weKwayedza

MUNYORI weKwayedza Muchaneta Chimuka nemusi weChipiri uno akahwapura mubairo mukuru weArts, Culture and Entertainment Journalist of the Year mumakwikwi eNJAMA Awards ayo akaitirwa muguta reHarare.

Chimuka akaenda kumba nemubairo unosanganisira mari, chitupa nezvimwe izvo zvakabva kukambani yeDelta Corporation.

Kunze kwaChimuka, vamwe vanyori vekambani huru muZimbabwe panyaya dzenhau — yeZimpapers — vakatorawo mibairo pamakwikwi aya.

Ava vanosanganissira Roselyne Sachiti, Thandeka Moyo, Walter Nyamukondiwa, Ray Bande, Takudzwa Chihambakwe nevamwe.

Makwikwi aya anorongwa nesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists (ZUJ).

Aka hakasi kekutanga Chimuka achihwinha mubairo wepamusoro seuyu sezvo akahwinha zvakare mibairo yakawanda mumakore adarika.

Gore rino richitanga, Chimuka akatora mibairo miviri yekutanga kumakwikwi eZimbabwe Agriculture Media Awards (ZAMA) iyo inorongwa Zimbabwe Agriculture Society.