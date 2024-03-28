Nhabvu yePSL yadzoka muHarare

Kwayedza
Munyori weKwayedza
Mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premiership yadzoka muHarare mushure mekuita nguva refu ichitambirwa kunze kweguta guru iri.
Nemusi weChina chino, CAPS United ichasangana neBikita Minerals – chikwata chichangopinda muPSL – kunhandare yeRufara.
Aka ndekekutanga kuti zvikwata zvemuHarare zvitambire nhabvu muguta guru iri sezvo manga musina kana nhandare imwe chete inotenderwa kutambirwa mitambo yePSL, yeCAF kana inorongwa neFIFA.
Kubva gore rapera, zvikwata zvemuHarare zvanga zvichishandisa nhandare dzekune mamwe maguta sekuBarbourfields, kuBulawayo kana Baobab kuNgezi kana zvichitamba mitambo yazvo “yepamusha”.
Zvisinei, nhandare yeRufaro ichavhurwa kuti itambirwe mitambo yePSL asi zvimwe zvikamu hazvisati zvava kushanda.
Nemusi weChishanu, kuRufaro kuchasangana Dynamos neYadah mumutambo wakatarisirwa nevakawanda.
Mutambo uyu uchapa mukana Khama Billiat wekutamba muHarare kekutanga kubva paadzoka achibva kuSouth Africa gore rino.
Nesvondo, CAPS United ichapedzerana neArenel Movers.
Musi weMuvhuro, Herentals ichaedzana masimba neFC Platonum ikoko kuRufaro.
Mitambo yose ichatanga na3 dzemasikati.