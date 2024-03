NRSL yadzoka nemutsindo

Abel Ndooka

MWAKA mutsva wenhabvu weNorthern Region Soccer League (NRSL) uchatanga musi wa5 Kubvumbi apo pachaona chikwata cheMWOS FC, icho chinorairidzwa naLloyd ‘Samaita’ Mutasa, chichisangana neBlack Rhinos yaNesbert ‘Yabo’ Saruchera.

Zvichitevera musangano wakaitwa svondo radarika apo zvikwata zvese zvinokwikwidza muligi iri zvakasangana nehutungamiri hweNRSL, zvakaziviswa kuti mitambo yemwaka uno ichatanga mumasvondo anotevera.

Gore rino, muNRSL muchange mune zvikwata 18 izvo zvichange zvichirwira kupinda muPremier Soccer League mwaka unotevera wa2025.

Achitaura mushure mekupera kwemusangano wezvikwata uyu, sachigaro weNRSL – Martin Kweza – anoti NRSL mwaka uno yakagamuchira kupinda kwezvikwata zvisere zvinosanganisira zviviri zvakaburitswa muPSL zvinoti Black Rhinos neCranborne Bullets, kuchiti zvimwe zvitanhatu zvakabva kuDivision Two.

“Tinoda kuzivisa kuti mwaka mutsva wedu weNorthern Region Soccer League uri kutanga musi wa5 Kubvumbi apo pachatambwa mutambo mukuru pakati peMWOS FC neBlack Rhinos. Mutambo uyu tinoziva kuti uchange uri mukuru uye wakatarisirwa neruzhinji.

“Pamusangano wedu, takagamuchira zvikwata zviviri zvakabva kuPremier Soccer League zvinoti Black Rhinos neCranborne Bullets kuchiti zvimwe zvitanhatu zvapinda zvichibva kuDivision Two kumapurovhinzi akasiyana,” anodaro Kweza.

Anoti mwaka uno vane vakotsveri vatsva veNRSL avo vavachiri pakati pekuita hurukuro navo uye vachazozivisa nezvazvo mumasvondo maviri anotevera.

“Tine mufaro mukuru wekuti mwaka uno tine vakotsveri vatsva vari kuuya kuzoshanda nesu avo vachazodira mari pazvirongwa zvakasiyana zvatichaita zvinosanganisira Soccer Star of the Year, Coach of the Year nemimwe mibairo yakadai seCoach of the Month uye Player of the Month,” anodaro.

Mitambo yeNRSL paichatambwa yave pakati, pachazotambwa weCharity Shield nezvikwata zvina uye mari yese ichawanikwa kubva pamutambo uyu ichashandiswa kubatsira varairidzi nevatambi venhabvu vave nenguva refu vari muligi iri.

“Tine mutambo weCharity Shield uyo uchatambwa mwaka uno wave pakati nezvikwata zvina. Mari ichawanikwa kubva pamutambo uyu ichashandiswa kubatsira vatambi nevarairidzi vapedza nguva refu vari muNRSL kuti vawane magwaro akakwana ekuti vagorambe vachisimukira munhabvu,” anodaro Kweza.