Tishamwaridzane

MAKADII muchirongwa? Ndotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi ane makore 18 kusvika 25. Ini ndine makore 27, ndoda ari muChinhoyi, Chegutu, Kadoma, Norton neHarare. Nhare yangu 0713 424 493.

******

Makasimba here? Ndiri murume ane makore 38, ndinotsvagawo mukadzi akazvipira zvemba ari pachokwadi uye ane chimiro chakanaka. Zita rangu ndinonzi John Davis, SMS chete pa0773 684 275.

******

Ndiri murume ndotsvagawo mudzimai wekuroora ari pamushonga akasimba wechikuru ane makore 40 – 60. Ndiri muHarare, vanoda ndibatei pa0712 268 772.

******

Makadii Kwayedza? Ndiri mukomana ane makore makumi maviri ari kutsvagawo shamwari dzechikadzi kana dzechirume (penpals) Nhare yangu 0714 515 571, musafona mameseji chete.

******

Ndiri murume ane makore 43 asina chirwere, asingashande uye ndinodawo mukadzi ane makore 25 – 30. Nhare yangu 0713 683 403.

******

Ndiri murume ane makore 37. Ndinotsvaga mukadzi wekufambidzana naye ane makore asingdarike 32. Ndogara muHarare, vandifarira ndibatei pa0712 125 153.

******

Makadii? Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvaga mukadzi wekuroora anoda zvemba asiri pamushonga. Anondibata pa0717 244 210.

******

Makadini veKwayedza? Ndiri kutsvaga mudzimai anoda zvemba. Ndiri murume ane makore 44 uye HIV negative. Ndinoda anogara muHarare ngaandibate pa0715 288 428.

******

Ndiri mudzimai ane makore 30 nevana 2, ndinotsvakawo murume anoda kuroora. Ndinobatika pa0776 619 472.

******

Ndiri murume ane makore 43 asina chirwere uye asingashande. Ndinoda mukadzi ane makore 25 – 30. Nhare yangu 0784 922 571.

******

Ndotsvagawo mukadzi akanaka kwazvo mutsvuku, ane hunhu uye ane makore 19 zvichidzika. Nhare yangu 0787 866 521.

******

Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 41 ekuzvarwa uye ndiri paART. Ndogara muHarare uye ndotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye. Nhare yangu +263 773 234 437.

******

Kwaziwai, ndiri murume ane makore 41 nevana 2.

Ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 39 zvichidzika aine vana vake, chero vangani. Andida ndibate pa0713 083 813.

******

Ndiri murume ane makore 50, ndinotsvagawo mudzimai ane makore 40 zvichidzika asiri pamushonga. Ngaave anopinda Roman Catholic. Ndinogara kuMhondoro kuChivero, nhamba dzangu 0712 271 124.

******

Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 45, ndinotsvagawo murume ane makore 46 – 60 anoshandawo. Ini ndiri hairdresser, ndine vana 4. Andida anondibata pa0775 502 434.

******

Makadii? Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi anoda kuroorwa. Ndiri kuSA, zvakawanda tozotaura. Ndinobatika pa+27 626 433 465.

******

Makadii? Ini ndoitwa Bryne, ndinodawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Ndine makore 20, ada nezvangu andibate pa+27 744 219 556 paApp chete.

******

Makadiiko veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28 okuberekwa. Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 22 anogeza, ari HIV negative uye anonamata Mwari, anozvisevenzera. Ini ndine mwana mumwe chete. Ngaave ari mutsvuku ane hutsanana. Ndinogara kuSouth Africa. Number dzangu dzeWhatsapp dzinoti 0680436043.

******

Makadiyi veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 42 nevana 2, ndiri pamushonga uye ndinodawo murume akavimbika. Ndiri Wezhira asi pari zvino kutombotsvaga kurarama ndiri paLimpopo. Ndichafara kana ndawana anondidawo. Nhare 27 765 366 612.

******

Makadii zvenyu? Ndiri mukadzi ane makore 27, ndine vana vaviri uye HIV negative. Ndiri kuda murume ane makore 45 anoshanda uye anogara muHarare. Anenge andida ngaandibate pa0775 723 540.

******

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 41 nevana 2, ndotsvakawo murume ane makore 41 kusvika 50 anoda zvokuroora. Ndakasununguka kundotorwa ropa. Varume vevanhu kwete, ndogara kuMasvingo asi pari zvino ndiri kuSouth Africa. Andida anondibata pa0027 744 603 825.

******

Ndokumbirawo mundishambadzirewo tsamba yangu. Ndiri mukomana ane makore 24 ekuberekwa uye ndotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20. Andida anondibata pa+27 780 723 244.

******

Makadiii veKwayedza? Ndoitwa Nancy, ndiri kutsvagawo penpal friend. Nhare yangu +27 617 431 892.

******

Makadii zvenyu? Ndiri murume ane makore 40, ndiri pamushonga uye ndotsvakawo mudzimai anoda zvemusha ane mwana 1 kana 2. Nhare yangu 0779 645 367.

******

Makadii paTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 42, ndotsvagawo mukadzi. Nhare yangu 0715 943 840.

******

Makadii? Ndiri musikana ane makore 21 nemwana 1. Ndinotsvagawo murume wekufambidzana naye, ngaave nemakore 28 – 30 uyewo ane mwana 1 kana 2. Andida anondibata pa0713 083 876.

******

Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mukadzi ari pakati pemakore 20 kusvika 30, asiri pamushonga, ari munaku uye anofarira kugara kumusha. Nhare yangu 0785 922 028.

******

Makadii zvenyu? Ini ndiri murume ane makore 40, ndiri HIV positive uye ndotsvakawo mudzimai anoda zvemusha ane mazirudo, vana 2 kana 1. Ndiri murimi, nhamba dzangu 0713 538 521.

******

Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana 3, ndotsvagawo murume anoda zvemba. Ndobatika pa0782 119 073, ndoda vari pachokwadi chete uye zvekutamba kwete.

******

Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana ane makore 19 kusvika 21. Andifarirawo ngaandibate pa0712 299 959, tinotaura ipapo. Ndatenda hangu.

******

Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 38 nemwana mumwe. Ndiri kutsvagawo mudzimai ane mwana mumwe asiri pamushonga ari kuda zveimba. Ndoda ane makore 25 – 30 zvakawanda totaura. Ari kuda zveimba ndibate pa0716 966 132.

******

Ndodawo musikana ane makore 18 kusvika 23 akasimba, ari mupfupi ane magadziko uye ane hutano hwakanaka. Nhare yangu 0716 683 410.

******

Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40. HIV positive uye ndiri kutsvagawo mudzimai ane makore 30 kusvika 40. Ndinodawo mukadzi akanaka ane rudo. Vanoda kutamba musafone zvenyu, ndingafare ndikawana mudzimai mukobvu. Nhare yangu inoti 0715 695 401.

******

Ndiri murume ane makore 47, ndiri pamushonga uye ndodawo mukadzi wekuwadzana naye ane makore 30 – 38. Ngaave ari pachokwadi. Andifarira ngaandibate pa0716 206 866.

******

Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 30 uye ndotsvakawo musikana kana mukadzi ane mwana wake. Ndogara kuGweru, anodawo nezvangu ngaandibate pa0778 886 512.

******

Ndiri murume ane makore 43 asina chirwere, handishande uye ndinoda musikana ane makore 18 – 25. Nhare yangu 0713 683 403.

******

Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 28 nevana 2. Status yangu negative, ndoda murume ane makore 30 zvichienda mberi. Anenge andidawo ngaandibate pa0719 09 7422.

******

Makadii veKwayedza? Ndodawo musikana kana mukadzi akanaka anoda kuwanikwa, anogeza uye ane hunhu. Ndonamata kuBethsaida Apostolic Church. SMS kana kufona pa0776 001 703.

******

Makadii? Ndiri murume anotsvagawo mukadzi ari negative. Nhare yangu 0733 010 299.

******

Zita Darlington Dee, ndiri murume ane makore 36 nemwana 1. Ndinodwa musikana/mukadzi ane mwana mumwe. Ngaave mutsvuku kana mushava ane makore 20 – 30 anozoda kunamata positori. Nhare yangu +27 834 597 931.

******

Makadii Tishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 30, ndinotsvagawo musikana wekuwadzana naye. Ngaandibate pa0780 388 213.

******

Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi wemakore 37 anobva kwaMutare asi pari zvino ndiri kuJohannesburg. Ndinotsvagawo murume ane makore 38 zvichikwira asina mukadzi asi ainewo vana vake uye ari HIV negative. Ndoda anoshanda, ini ndinozvishandira uye ndine musha wangu nevana vaviri. Ndinodawo ari around Mutare. Anenge andifarirawo WhatsApp me 0027 844 897 445, Mutare only. Mazvita.

******

Ndiri mudzimai ane makore 47 okuberekwa. Ndine mwanasikana 1 uye ndiri HIV positive. Ndotsvagawo murume ari pamushonga uye ari smart . Ndiri mutete zvangu zvokuzvarwa nazvo uye handiratidzi kuva positive. Vaccine ndakabaiwa zvekare reCovid-19. Afarira kuti tichengetane fona pa+27 620 618 669. Ndotarisira asina mudzimai, ndapota.

******

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinoshanda kuSA saka ndinotsvagawo shamwari (penpal) inoda kutamba neni, mukomana or musikana, asi handidi vari muwanano. I am a message believer (member of Spoken Word Ministries). Nhamba yangu iyo +27 820 921 813 iripo paWhatsApp.

******

Makadii veKwayedza? Ndiri kutsvagawo mudzimai wekuroora asiri pfambi ave kuda zvemusha. Ndine makore 30 nemwana 1. Andifarira nhare yangu 0784 009 717.

******

Makadii Tishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 40 nemwana mumwe chete mukomana. Ndotsvakawo mukadzi wekuroora ane makore 28 – 33 ane mwana wakewo mumwe chete. Anondibata pa00267745251192, ndiri kuSA.