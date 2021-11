Tishamwaridzane

NDIRI mukomana ane makore 30, ndinobva kuMt Darwin uye ndodawo musikana wekuroora ari serious asina mwana. Zvakawanda totaura pa0719 830 864.

Ndiri murume ane makore 39 nevana vaviri, HIV negative uye ndoda mudzimai anoda zvemba ari pasi pemakore 30. Nhare yangu 0784 481 088.

Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 34 uye ndodawo mukadzi ane makore 18 – 34 wekushamwaridzana naye, kunyanya wemuChitungwiza kana Harare. Ndosenza uye handina chirwere. Nhare yangu 0786 085 797.

Ndodawo musikana ane makore 18 kusvika 24 akasimba, ngaave mupfupi ane magadziko uye ane hutano hwakanaka. Nhare yangu 0712 484 681.

Makadiiko? Ndiri mudzimai ane makore 30, ndotsvagawo murume anotya Mwari anoshanda uye asiri pamushonga ane makore 32 – 35. Nhare yangu 0771 928 007.

Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 40 nevana vaviri. Ndinotsvagawo shamwari yagadzirira kuda mudzimai wekugara naye asi ngaave ane makore ari pamusoro peangu. Zvakawanda tinotaura pa0775 182 966.

Makadii? Ndiri kutsvagawo murume ane makore 27 kusvika 30. Ngaave ane mwana mumwe chete. Ndiri mukadzi ane makore 20 nemwana 1, handizi pamushonga. Ari pachokwadi ngaandibate pa0715 652 163.

Makadii henyu? Ndiri musikana ane makore 24 uye ndine muviri muhombe. Ndinotsvagawo murume ane makore 29 – 35 ave kuda zvemba. Andifarira ngaandibate pa0717 637 725.

Makadii veKwayedza? Ndokumbirawo kushambadzwa, ndiri murume ane makore 42 ekubarwa ndogara muHarare uye ndiri paART. Ndotsvagawo mukadzi wekuwadzana naye. Nhare yangu 0773 234 437.

Makadiiko? Ndiri murume ane makore 38, ndotsvaga mukadzi ane makore 25 – 31 ane mwana 1 kana asina. Nhare yangu 0774 763 083.

Murume ane makore 54, HIV positive anotsvaga mukadzi ane makore 34 – 42 anoda zvekumusha. Nhamba dzangu 0712 103 669.

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 38? Ndotsvagawo mukadzi ari pachokwadi wekugarisana naye. Ndinoda ane rudo, akanaka, anonamata uye ane makore 23 kusvika 26 asina mwana kana ane mwana mumwe chete. Zvakawanda tozotaura, ndobatika pa0787 440 891.

Ini ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 22. Anenge andifarirawo ngaandibate pa0715 365 225.

Makadini vechirongwa cheTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 23, ndotsvakawo musikana ane makore 18 – 20 anokukumbirwa uye asiri pamushonga. Nhare yangu 0785 206 438.

Hello makadini? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mukadzi ane makore ari pakati pe20 kusvika 33. Nhare yangu 0719 919 871.

Ndodawo musikana wekuroora ari serious asina chirwere anoda zvokumusha. Ngaave nemakore 18 – 23, ndiri mukomana ane makore 25. Nhare yangu 0718 874 705.

Ndiri murume ane makore 40, ndiri pamushonga uye ndotsvakawo mudzimai ane vana 2 kana 1. Ngaave ane mazirudo, anoda zvokurima. Ndiri paMhondoro, nhamba dzangu 0713 538 521.

Ndiri kutsvagawo mudzimai wekuroora, ndiri murume ane vana 3. Ndoda ari pamushonga akurawo, akasimba uye mukobvu. Ndiri muHarare andifarira ndibate pa0712 268 772.

Makadii kuKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2. Ndodawo murume ane makore 45 – 60, ngaave ari pamushonga. Zvakawanda totaura pa0783 504 872.

Makadii? Ndiri murume ane makore 33 nevana vaviri, ndotsvaga mudzimai ane makore 30 zvichidzika asiri pamushonga. Andifarira ndobatika pa0715 401 112, ndatenda.

Makadini paTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 48 uye ndinotsvakawo murume wokushamwaridzana naye ane makore 50 – 60 ari pamushonga. Ndobatika pa0712 675 480.

Ndiri mudzimai wechidiki ane makore 28 nemwana mumwe chete uye ndodawo murume ane mwana 1 kana 2. Ngaave nemakore 35 kusvika 40, ari pachokwadi uye HIV negative. Andifarirawo anondibata pa0776 794 436.

Makadini veTishamwaridzane? Tinotenda nekugona basa kwamunoita, rambai makadaro. Ini ndakawanikwa, makaita basa. Vaifona pa0786 301 804 ngavachirega havo.

Vechirongwa ndiri murume ane makore 40, ndinotsvaga musikana ane makore 25 kusvika 35 anoda zveimba uye anonamata. Andibate pa0719 321 597.

Ndiri murume ane makore 35, ndinodawo mukadzi kana musikana wekuroora ane makore 34 zvichidzika. Nhare yangu 0782 652 966.

Makadii zvenyu veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 30 ekuberekwa uye ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 18 – 28 ekuberekwa asati ambowanikwa. Ngaave akanaka pachiso nemwoyo, nhare yangu 0712 856 878.

Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 39 uye ndiri HIV positive. Ndotsvaka mudzimai ane makore 35 zvichidzika ane mwana wake ari HIV positive, anoda hake kugara kunze kweHarare. Vanondibata pa0717 172 186 kana kuisa meseji.

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri musikana ane makore 19, ndinoda mukomana ane makore 25 – 34. Anoda ngaandibate pa0780 827 326.

Ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa, ndinotsvagawo mukadzi anoda imba akazvipira kunoongororwa ropa ane makore 29 zvichidzika. Anoda ngaandibate pa0712 221 904.

Makadini veTishamwaridzane? Ndokumbirawo vanhu vachirega kufona pa+27 641 629 927. Zvangu zvakaita, ndatenda hangu.

Ndiri murume ane makore 32 nemwana 1. Ndotsvagawo mudzimai ane makore 23 kusvika 28 ane mwana kana asina ave kuda zvemusha. Ndobatika pa0774 618 832.

Makadini? Ndiri mukomana ane makore 30, ndotsvagawo musikana kana mukadzi ane mwana 1. Andifarira ngaandibate pa0775 569 685.

Makadii vedare? Ndinotsvagawo musikana ane magadziko anoyevedza ane makore 18 kusvika 27. Ngaandibate pa0777 336 488.

Ndinotsvaga mukadzi anonamata mukobvu ane makore 40 kusvika 55. Ngaave ari muManicaland, nhare yangu 0774 460 293.

Makadii? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvaka shamwarikadzi yekuwadzana nayo murudo kusvika muwanano. Ngaave nemakore 33 zvichidzika wekuMidlands kana Masvingo. Ndiri kuGweru, nhamba dzangu 0716 220 831.

Makadiiko? Ndiri mukomana ane makore 21, ndodawo musikana ane makore 20 zvichidzika asina mwana seniwo. Handisati ndaroora, matsotsi kwete. Anondida anondibata pa0787 312 645.

Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 21, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21. Ndiri kuChitungwiza uye ndinotenda chirongwa chenyu. Nhare yangu 0712 674 575.

Ndini mukomana wepaChitungwiza ane makore 21. Musikana anenge achindida anondibata pa0712 674 575 totaura.

Makadini vashambadzi? Ndiri murume ane makore 31, ndoshanda muHarare uye kumusha ndekwaZvimba. Ndodawo mukadzi ane mwana 1 kana 2 chero asina. Afara neni ngaandibate pa0780 689 492.

Ndiri murume ane makare 40, ndotsvaga mudzimai ane makore 30 kusvika 36 ane vana vake nekuti ini ndinavo. Ngaave asiri pamushonga nekuti ini handisi pamushonga. Anoda zvekuvaka kwete zvekutamba andifarira ngaandibate pa0718 364 017.

Ndiri mudzimai ane makore 35, HIV positive uye nevana 2. Ndinotsvagawo murume ane makore 40 zvichienda mberi wekufambidzana naye kusvika muwanano. Ndinoshanda saka ndinodawo anoshanda uye achigara Gokwe, Kwekwe, Gweru nenzvimbo dziri mudhuze. Nhamba yangu 0714 120 513.

Makadii? Ndiri murume ane makore 40 nevana 2. Ndiri pamushonga uye ndodawo mukadzi anoda zvemusha. Andida anondbata pa0777 973 876.

Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 28 ekuberekwa uye ndinodawo mukomana ane makore 29 – 40 asiri pamushonga anoda zvekuroora. Akavimbika uye anotya Mwari andifarira ngaandibate pa0712 751 697.

VeTishamwaridzane ndinotsvaga mukadzi asina mwana kana kuti ane 1, anodawo zvemusha neni. Ndine makore 38, ndiri kuKuwadzana muHarare. Nhare yangu 0781 853 561.

Ndiri murume ane makore 52, handina mukadzi kana mwana. Ndinotsvakawo shamwarikadzi. Nhare yangu 0778 932 902.

Ndiri mudzimai, ndotsvagawo murume asiri pamushonga. Ndoda ane makore 40 kusvika 50 asi vane vakadzi vavo musandipedzerewo nguva weduwe-e. Ndoda vari muHarare, ngaandibate pa0777 828 141.

Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 38, HIV negative nevana 2. Ndodawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi, anogeza. Andida ngaafone pa0716 790 100.

Ndiri murume ane makore 40, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo mudzimai ane makore ari pasi pe38 akati rongekeiwo. Ndinoita maprojects ekurima nezvimwewo muHarare saka ndoda munhu ane shungu dzekuti tibate pamwe chete. Ndine vana 3 vakura, nhamba yangu 0716 528 384.

Ndiri murume ane makore 39, ndinotsvagawo musikana ane makore 25 kusvika 35 ari pachokwadi kwete anonyengedza. Anondibata pa0719 287 106.

Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo murume ane makore 23 zvichidzika, ini ndine makore 18. Nhare yangu 0716 465 309.

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 21, ndogara muHarare uye ndiri kutsvagawo shamwari (penpal) yechisikana kana yechikomana Anenge afarira kuita shamwari yangu ngaasende sms or app pa0775 818 142.