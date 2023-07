Zhuwawo apaza ndokuba mudzimba 8

Muchaneta Chimuka

MURUME asina pekugara pakati tsvetere, akabatwa ne”shavi” rekuba, ndokupaza dzimba sere dziri kuDema, kwaSeke, izvo zvakaita kuti veruzhinji varasikirwe nemidziyo yavo.

Mutongi wedare reChitungwiza Magistrate Courts, Isheanesu Matova, vakapa Zaccheus Zhuwawo (39) chirango chekugara mujeri kwemakore gumi pamhosva idzi.

Vakazomubvisira makore miviri pachirango ichi nechitsidzo chekuti haafaniri kupara dzimwe mhosva dzerudzi urwu makore mashanu asati adarika izvo zvakaona achisara aine chirango chemakore masere ekupika jeri.

Zhuwawo anobvuma mhosva dzake dzese dziri sere.

Akatongerwa mhosva dzekupaza dzimba dzevanhu achiba (Unlawful entry in Aggravated Circumstances as Defined in Section 131 ARW Sec 131 (2) (d) of the Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 9:23.)

Muchuchisi Faith Simango vakaudza dare kuti nomusi wa21 Zvita gore rapera munguva dzemangwanani, mumhan’ari Elliot Dumisani Gwatinyanya wekubhuku raBesa, kwaMambo Seke, akasiya pamba pake pasina munhu achienda kuChiweshe.

Zhuwawo akatora mukana uyu ndokuenda pamba apa husiku ndokupaza musuwo achibva aba midziyo inokosha US$3 765 uye hapana chakawanikwa.

Midziyo iyi yaisanganisira magumbeze 16 makobvu, nharembozha mbiri, pressure cooker (muchina wekubikisa), michina mishanu yekuomesa vhudzi, zvigero zvemagetsi zvishanu, mbatya, girosari uye US$250.

Munyaya yepiri, akabira Brighton Kutira (22) wekwaBesa, kwekare kwaSeke, nharembozha mbiri neradio izvo zvinokosha US$310.

Akaba midziyo iyi nomusi wa2 Ndira 2023 apo Kutira ainge aenda kunorara munguva dzemanheru.

Munyaya yechitatu, Zhuwawo akaenda kumba kwaAnna Nongerai (43) kubhuku raBesa nomusi wa26 Ndira 2023 achibva apaza misuwo ndokuba 5kg tengi regasi, mapoto matatu eKango, mapoto matatu esirivha nemagirosari zvese zvinokosha US$140 uye hapana chakawanikwa.

Munyaya yechina, murume uyu akaenda kumba kwaKudakwashe Majoni nomusi wa7 Kurume 2023 munguva dzemasikati achibva aba terevhizheni yemhando yePlasma 24 inch, 300watts solar panel, 80AH bhatiri resolar, masipika eradhiyo uye mapaketi maviri eshuga neemupuunga nezvimwe zvaikosha US$390.

Munyaya yechishanu, akabira Violet Dahwe wemunharaunda imwe chete iyi terevhizheni yemhando yeSamsung 32 inch, nharembozha, redhiyo, solar panel nezvimwe zvinokosha US$300.

Munyaya yechitanhatu, Zhuwawo akabira Austin Mugwagwa terevhizeni, solar panel, bhatiri resolar nemapoto apo akapaza imba yake nepahwindo nomusi wa1 Kurume gore.

Munyaya yechinomwe, iyo yakaitika mumwedzi waNdira gore rino, akabira Nelia Gwende (63) wekubhuku raTungwete kwaSeke, bhasikoro, vhiri remota nebhara zvinokosha US$170.

Mhosva yechisere yakaparwa nemusi wa13 Kubvumbi gore rino apo Zhuwawo akabira Melody Mukombwe (30) mapoto ake, tengi regasi nemimwe midziyo yemumba inokosha US$72.