Mabharani aba US$5 000 yechikoro

Muchaneta Chimuka

MUDZIMAI anoshanda semubati wehomwe (assistant clerk) pachikoro chakazvimirira cheCornerstone Primary nesekondari yacho kuChitungwiza amiswa pamberi pedare reko nemhosva 19 dzehuwori achipomerwa kuba mari inosvika US$5 182 yaibhadharwa nevabereki.

Fungai Mudzuto (28) wepanhamba 15434 Runyararo kuZengeza 2, kuChitungwiza, ari kutongwa nemhosva dzehuwori (Fraud, Section 136 (1) of the Criminal Codification and Reform Chapter 9:23).

Ari kubvuma dzimwe dzemhosva idzi dzinosanganisira yekutanga, yechipiri, yechitatu, yegumi nembiri neyegumi nenhatu dzine mari shoma asi achiramba dzimwe dzese.

“Hongu, imwe mari yechikoro ndaitora ndichiita mabhindauko ekuti ndiunganidze mari yakawanda apo ndakapinda muchirongwa cheBitcoin Pyramid Scheme,” anodaro.

Mudzuto anonzi aiita chitsotsi chekuregedza kuisa bepa repasi (carbon paper) apo ainyora marisiti izvo zvaiita kuti zviratidzike sekuti paive pasina imwe mari yaainge atambira kubva kune vamwe vabereki asi ivo vabhadhara mari yakakwana kwaari.

Mutongi wedare reChitungwiza Magistrate’s Courts, Winfilder Tiatara, vakati Mudzuto adzoke kudare munguva pfupi iri kutevera apo kutongwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi.

Muchuchisi VaMalvin Mwendera vakaudza dare kuti pakati pemwedzi waChivabvu naChikunguru gore rapera, Mudzuto anonzi akaba mari yechikoro apo akanga achipa vabereki marisiti ane mari yakawanda asi iye achichisara aine marisiti akanyorwa mari shoma zvichiita sekuti vabereki vachine zvikwereti nechikoro.

Zvinonzi gure iri rakazofumurwa apo Elizabeth Mukuwane anova director wepachikoro ichi akati vana vose vakabhadhara mari yechikoro vaburitse marisiti panova ndipo paakaona kuti mubhuku rechikoro vana vainge vakanyorwa kuti vakabhadhara mari shoma kana zvichienzaniswa neyaive pamarisiti avakapihwa.

Vabereki vevana vechikoro, avo vanofungirwa kuti vakabirwa nemudzimai uyu, vakamira mudare vachipupura uye marisiti akanyorwa mari yakasiyana neiri mubhuku rechikoro akaburitswa mudare seumboo.